亞太暨台灣永續行動獎／玉山金拿下四金一銀

台灣永續能源研究基金會昨（11）日於亞太永續博覽會舉辦「2025亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山（2884）在氣候變遷及環境永續、社會共融等領域的卓越成果，榮獲四金一銀殊榮，展現金融業實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的領導力與影響力。

順應全球淨零與能源轉型趨勢，玉山累積豐富綠能市場經驗，並打造一站式顧問服務，滿足再生能源產業不同發展階段的融資需求。再生能源專案融資餘額已逾760億元，並參與六件由國際投資人主導的再生能源銀團貸款，總融資金額超過92億元；累計投資逾260億元於台灣離岸風電，協助開發裝置容量超過3.3GW，並透過11國家地區33個海外據點，讓全球永續最佳實踐進入台灣，也將成功經驗輸出國際。

玉山以永續發展為願景，積極推動內部減碳轉型，2024年，範疇一和二減碳48.6%，已提前達成2030年SBT要求目標，國內據點再生能源使用比例達62.1%，穩健朝2030年國內據點100%使用再生能源目標邁進。綠建築推動方面，已打造28個綠建築營業據點，總部大樓更是全球首家同時取得LEED O+M白金級、Zero Energy、Zero Carbon三項認證的金融業標的，並榮獲美國綠建築委員會評選為「永續領航者」。

面對台灣邁入超高齡社會，玉山協助推動健康台灣深耕計畫，打造「樂齡活躍共融計畫」，結合「樂齡產品與服務」與「共築地方永續網」雙策略。截至2024年，已投入高齡貸款567億元，並已協助近5,000位長者靈活運用資金、近6,000位顧客做好退休規劃。此外，在地方創生與社會創新領域，2024年投入約90億元、扶植2,600家企業，並支持銀髮餐食平台與長照服務等社會創新企業，持續透過跨界合作，促進社會共融。

玉山矢志成為「綜合績效最好，也最被尊敬的企業」，從內部減碳轉型、樂齡友善金融與社會創新扶植，到跨境綠色金融合作，玉山將持續透過金融的力量，攜手志同道合的夥伴共同擴大正向影響力，共同實現2050淨零願景。