亞太暨台灣永續行動獎／國泰金創新「沙龍」體驗

國泰金控（2882）聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」，與產官學研合力展現永續行動與影響力，延續「國泰永續識務所」粉專實體形式，與民眾面對面交流，11日至13日於世貿一館011展位登場。

國泰金控「2025亞太永續博覽會」打造互動體驗展館，展出「MBTI 16型人格連結永續行動家」，以輕鬆、趣味方式邀請展開行動。今年更特別規劃「國泰永續沙龍」，以步步攻億走、建構防詐守護網、全齡損害防阻、擱淺海龜保育、高齡友善等主題分享永續實踐案例，引領民眾將知識轉化為具體行動。

國泰人壽自2022年起舉辦「國泰步步攻億走」活動，號召全民為健康而走，今年創下1,082億步並捐出800萬元公益基金，用於推動三大永續行動「海洋、大地、人本」。國泰世華以「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」四面向著手，降低大眾受騙風險。

國泰產險首創全面風險預防教育網站「零事故研究所」，透過校園宣導，加深用路人道安意識。國泰證券首創在App推出「永續專區」，去年更優化瀏覽動線，創下近60萬人次使用。國泰投信攜手中華鯨豚協會啟動「海誓山盟 你我開始」計畫參與海龜救援與野放；2025年擴大經費，與國泰人壽展開三年期「龜鄉守護」計畫。

「2025亞太永續博覽會」開展首日為「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，國泰證券與產險雙雙獲大獎肯定。國泰產險首創「點數或電子票券抵換保費」的新型服務模式，成為金融創新的重要里程碑。國泰證券展現對健康職場與永續環境的承諾，長年舉辦健康促進比賽，全體員工共減重1,315公斤。國泰證券堅守公平待客的初心，推出「美股碎股交易」、「股息再投資」等服務，並守護銀髮族群，設立「銀色櫃檯」，讓每一位客戶都能安心參與金融生活。