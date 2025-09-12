前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

根據金管會銀行局統計顯示，截至7月底，總流通卡數約5,995萬張，月增8萬張或0.13％，總有效卡數約3,986萬張，月增24萬張或0.61％。今年7月信用卡簽帳金額首度站上6,500億元，月增2,596億元或65.94％，與去年同期相比則成長2,565億元、年增率達64.64％，累計前七月簽帳金額2兆9,031.39億元，年成長5.84％。

進一步分析刷卡金額成長原因，銀行局副局長王允中指出，受惠於綜合所得稅入帳，在6,533億元的刷卡金額中，共約2,185億元的信用卡繳稅金額，相較於去年2,099億元或往年信用卡繳稅金額更高，占比約33.45％，此外，暑期旺季國內外旅遊刷卡等也是疊加因素。

王允中表示，去年全年簽帳金額約為4兆6,856億元，若今年成長趨勢持續維持強勁，預期今年刷卡簽帳金額有望超越去年。

觀察7月發卡情形顯示，當月發卡最多的是玉山銀行，共發行11.09萬張卡，其次是中國信託銀行，發行近8.2萬張，第三名是台新銀行，發行近5萬張，接著是國泰世華銀的4.6萬張和北富銀的4.1萬張；停卡排名則依序是中信銀12.6萬張、玉山銀7.9萬張，以及台新銀4.8萬張；單月簽帳金額排名方面，依序是中信銀1,259.7億元、玉山銀1,211.5億元、國泰世華銀1,017億元、北富銀709.9億元、台新銀630億元、星展銀312.2億元。

王允中指出，中信銀停卡較多的主因是持續在清理呆卡，發卡較多主要則是LINE Pay卡、百貨卡和交通卡等三類；至於玉山銀停卡最多主因仍是家樂福聯名卡持續換卡，主要換發卡別為玉山Unicard。

信用卡刷卡金額屢創新高，不過逾期三個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率卻逐步下降，銀行局統計，7月平均約為0.23%，較6月底的0.29%略有下滑，顯示民眾的口袋變大，刷得多也能如期繳交卡費。