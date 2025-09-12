國銀放款中小企 動能強勁

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，累計前七月新增放款3,455億元，已完成全年增額目標4,600億元的75%。金管會認為，全年達標機率高。

銀行局副局長王允中指出，7月放款動能強勁，來自中小企業營運周轉需求，包括設備投資、土地與建築融資。他強調，關稅尚未完全塵埃落定前，就已完成七成五目標，如今政策方向逐步明朗，剩餘25%空間應可拚達標。

銀行圈指出，對等關稅課徵造成產業間發展分歧，如有AI需求支撐的電子產業庫存率創低、需求強勁，但傳統產業卻面臨去化庫存壓力，動能現疲；內需也受到部分產業衝擊，但預期會有更多政策工具釋出以穩定經濟。

主計處預估，下半年到明年上半年GDP因高基期而適度降溫，但仍維持正成長，支撐中小企業資金需求持續。