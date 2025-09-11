AI 熱！國銀中小企業放款前7月達標75% 民營狂搶市占「這家居冠」

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，累計前七月新增放款3,455億元，已完成全年增額目標4,600億元的75%。金管會認為，全年達標機率高。

銀行局副局長王允中指出，7月放款動能強勁，來自中小企業營運周轉需求，包括設備投資、土地與建築融資。他強調，關稅尚未完全塵埃落定前，就已完成七成五目標，如今政策方向逐步明朗，剩餘25%空間應可拚達標。

銀行圈指出，對等關稅課徵造成產業間發展分歧，如有AI需求支撐的電子產業庫存率創低、需求強勁，但傳統產業卻面臨去化庫存壓力，動能現疲；內需也受到部分產業衝擊，但預期會有更多政策工具釋出以穩定經濟。

整體來說，台灣經濟仍受AI外需支撐，對等關稅影響有限，內需則有賴政策帶動。主計處預估，下半年到明年上半年GDP因高基期而適度降溫，但仍維持正成長，支撐中小企業資金需求持續。

金管會11日公布7月底國銀對中小企業放款狀況。從今年月度表現來看，1月新增239億元，2月急縮至68億元，3月回升至430億元。

4月受惠關稅豁免期放量至525億元，5月因台幣急升2元幾乎急凍，僅增28億元。6月匯率持穩、AI動能續航，加上關稅豁免倒數，單月新增量衝上1,020億元。

7月則因關稅明朗，AI需求延續，再爆出1,145億元，僅次於2020年同期。6、7月合計新增高達2,165億元，扭轉上半年疲態。

在銀行競逐方面，前七月新增放款前五名清一色為民營銀行，展現積極卡位。中信銀以538億元居冠，台新銀385億元次之，北富銀371億元排名第三，玉山銀340億元緊追，永豐銀以274億元居第五。