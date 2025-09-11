川普關稅衝擊！金管會壓測點名8家補強 壽險業最脆弱

川普關稅效應未歇，金管會針對38家本國銀行及全體產壽險業，以2024年底資料做「壓力測試」，結果11日出爐，共有3家銀行與5家壽險未能過關，合計8家業者須提出增資、發債或資產負債改善等資本強化方案，大股東恐面臨增資壓力。

金管會強調，僅少數業者需改善，但整體銀行與保險業的資本適足率在嚴峻或極端情境下仍符合法定標準，顯示金融業抗壓能力足夠。

銀行局副局長王允中表示，此次測試已納入川普關稅政策衝擊，3家未過關銀行主要因假設關稅戰重創經濟，信用風險損失大增所致。目前其中一家已完成增資，另兩家將於年底前完成發債。

保險局副局長蔡火炎指出，壽險壓測採用2008年金融海嘯組合情境，涵蓋關稅戰引發的市場波動。

結果顯示，5家壽險業因資本適足率（RBC）、淨值比本就偏低，損失吸收能力差，「加壓」後，自然未能過關，又以股匯市變動衝擊大。金管會已要求其提出補強方案並送董事會審議。

「壓力測試」猶如金融業的模擬考，用以檢視在不同情境下資本是否仍達法定要求。銀行業需維持普通股7%、第一類8.5%、資本適足率10.5%、槓桿比3%；壽險業則需RBC達200%、淨值比3%。

金管會每兩年對銀行業提公版的測試情境有三大類，一是總體經濟，包括國內外經濟成長率、失業率、房價等，二是市場風險因子，包括利率（衍生性商品）、匯率和商品，三是作業風險。又以總體經濟使信用風險預期損失增加，占9成為影響大宗。

此次38家國銀在輕微情境下，平均普通股權益、第一類資本、資本適足率及槓桿比分別為10.68%、11.85%、13.74%、6.05%；在嚴重情境下則降至9.41%、10.58%、12.35%、5.44%，仍高於法定門檻。顯示雖面臨衝擊，整體銀行業資本仍具緩衝力。

壽險業測試則涵蓋保險風險、市場風險及新增的流動性風險；產險業則是氣候變遷風險。蔡火炎指出，整體壽險在流動性需求上均可滿足。

其中市場風險測試結果，壽險業資本適足率245%、淨值比6.1%；產險業則分別達419%與29.4%，皆遠高於最低標準，顯示金融體系在全球經濟與金融環境劇烈變動下，整體風險仍可控。