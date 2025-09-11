快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

凱基人壽連三年榮獲「台灣永續行動獎」三專案獲肯定

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

凱基人壽展現永續領航力，以「金融弱勢多元賦能行動」、「連結創新夥伴型公益」和「員工餐廳剩食循環運用」專案，榮獲「台灣永續行動獎」兩金獎及一銅獎，共三項大獎肯定。台灣永續行動獎由台灣永續能源研究基金會主辦，表揚實踐 17 項聯合國永續發展目標(下稱 SDGs )的卓越行動方案，凱壽以創新、多元並結合金融回饋的永續行動策略，長期推動教育共融、公益創新與綠色永續的社會回饋，連續三年獲得評審肯定。

此次得獎的三項專案，是凱壽永續藍圖的重要實踐，透過教育普惠、公益夥伴及綠色行動，系統性且長期地回應 SDGs。在教育共融方面，以 SDG4 教育共融為核心，針對高齡者、新住民、原住民、身心障礙者及年輕學子等多元族群，以國台語、手語等多語種教學資源，結合保險防詐桌遊、無障礙數位平台等創新方式，傳遞金融知識，打破語言與資訊隔閡，實踐金融平權。此外，舉辦超過80場金融教育與防詐宣導活動，提升金融弱勢族群風險韌性。

在公益創新方面，凱基人壽以 SDG10 減少不平等為目標，自 2018 年起與瑪利亞基金會合作，支持心智障礙者提升生活與就業軟實力，翻轉未來、融入社會。凱壽以「夥伴型公益」模式，連結員工、保戶及非營利組織等利害關係人的力量，為弱勢創造最大價值；同時，推動保單公益活動，將保戶投保轉化為公益行動，體現「We Share We Link」的企業精神。

在環境永續面向，以 SDG12 為目標，2024 年啟動「員工餐廳廚餘零廢棄計畫」，首創於金融業導入黑水虻生物處理技術，轉化剩食等有機廢棄物，為可再利用之肥料，並規劃再投入農作物之種植，供應成為員工餐廳食材，形成「從廚餘到生態友好，再到綠食餐桌」的循環永續農業價值鏈，不僅有效減碳減廢，更推動地方農業與環境共生永續，在潛移默化中，將綠色營運內化為企業文化成為跨領域合作的典範案例。

凱基人壽

延伸閱讀

結合AI和SDGs！丹鳳高中引進相關課程：讓科技回應世界、讓教育成就未來

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

台東釋迦保險爭議大 立委黃建賓要求中央專案協助

檢警環聯手查獲大甲非法處理廚餘殘渣 11人違反廢清法起訴

相關新聞

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

國銀7月信用卡簽帳金額統計出爐 6533億創歷年單月新高水準

金管會今日公布信用卡最新簽帳金額統計，截至7月底止，信用卡市場總流通卡數約 5995萬張、有效卡數約3986萬張，均持續...

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會...

川普關稅衝擊！金管會壓測點名8家補強 壽險業最脆弱

川普關稅效應未歇，金管會針對38家本國銀行及全體產壽險業，以2024年底資料做「壓力測試」，結果11日出爐，共有3家銀行...

繳稅季國人狂刷卡 7月簽帳金額創史上新高

繳稅季大力貢獻刷卡金額，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高！金管會銀行局統計，截至今7月底止，32家國銀發...

第二屆TCFD報告書評鑑出爐 國泰人壽、銀行、產險再獲績優殊榮

為鼓勵產業低碳轉型，達成2050淨零排放目標，政大企業永續管理研究中心舉辦第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。