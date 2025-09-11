凱基人壽連三年榮獲「台灣永續行動獎」三專案獲肯定

凱基人壽展現永續領航力，以「金融弱勢多元賦能行動」、「連結創新夥伴型公益」和「員工餐廳剩食循環運用」專案，榮獲「台灣永續行動獎」兩金獎及一銅獎，共三項大獎肯定。台灣永續行動獎由台灣永續能源研究基金會主辦，表揚實踐 17 項聯合國永續發展目標(下稱 SDGs )的卓越行動方案，凱壽以創新、多元並結合金融回饋的永續行動策略，長期推動教育共融、公益創新與綠色永續的社會回饋，連續三年獲得評審肯定。

此次得獎的三項專案，是凱壽永續藍圖的重要實踐，透過教育普惠、公益夥伴及綠色行動，系統性且長期地回應 SDGs。在教育共融方面，以 SDG4 教育共融為核心，針對高齡者、新住民、原住民、身心障礙者及年輕學子等多元族群，以國台語、手語等多語種教學資源，結合保險防詐桌遊、無障礙數位平台等創新方式，傳遞金融知識，打破語言與資訊隔閡，實踐金融平權。此外，舉辦超過80場金融教育與防詐宣導活動，提升金融弱勢族群風險韌性。

在公益創新方面，凱基人壽以 SDG10 減少不平等為目標，自 2018 年起與瑪利亞基金會合作，支持心智障礙者提升生活與就業軟實力，翻轉未來、融入社會。凱壽以「夥伴型公益」模式，連結員工、保戶及非營利組織等利害關係人的力量，為弱勢創造最大價值；同時，推動保單公益活動，將保戶投保轉化為公益行動，體現「We Share We Link」的企業精神。

在環境永續面向，以 SDG12 為目標，2024 年啟動「員工餐廳廚餘零廢棄計畫」，首創於金融業導入黑水虻生物處理技術，轉化剩食等有機廢棄物，為可再利用之肥料，並規劃再投入農作物之種植，供應成為員工餐廳食材，形成「從廚餘到生態友好，再到綠食餐桌」的循環永續農業價值鏈，不僅有效減碳減廢，更推動地方農業與環境共生永續，在潛移默化中，將綠色營運內化為企業文化成為跨領域合作的典範案例。