第五屆TSAA台灣永續行動獎 富邦金控四大子公司共獲七項大獎肯定

富邦金控（2881）推動企業永續成果再獲肯定！為鼓勵各行各業積極以行動實踐聯合國永續發展目標，台灣永續能源研究基金會(TAISE)自2020年起舉辦「TSAA台灣永續行動獎」。

11日第五屆「TSAA台灣永續行動獎」頒獎典禮，富邦金控旗下四大子公司，台北富邦銀行、富邦人壽、富邦證券、及富邦產險，共計獲得兩項金級、兩項銀級及三項銅級高達七項大獎肯定！充分肯定富邦長期致力於企業永續經營，積極實踐低碳、數位、激勵、影響等四大ESG 策略，持續發揮金融業的核心職能，為產業和社會的永續發展帶來正向力量。

北富銀致力友善金融及防堵詐騙，打造更公平、安全的金融環境，榮獲各界肯定。今年再以「母語友善金融更有溫度」及「AI智能聯防守門員」專案，摘下「台灣永續行動獎-社會共融」SDG10金級、SDG16銀級雙殊榮。

截至今年6月，台灣移工人數突破84萬，創歷史新高。因語言隔閡造成資訊不對等，使許多在台移工掉入詐騙陷阱，北富銀攜手移工教育組織One-Forty，製作東南亞四國語言「防詐精選指引」及「銀行常用服務使用指南」、推出印尼語金融理財影片、開發中文/印尼雙語金融桌遊並舉辦工作坊，強化移工的金融知能與識詐能力。

此外，北富銀積極完善防詐網絡，在金管會指導下，偕同刑事警察局成立「鷹眼識詐聯盟」，聯手38家金融機構推動AI防詐技術共享，現在更進階提升並邁入金融阻詐聯防新階段，以即時照會機制促進銀行同業間加強阻詐效能以持續強化整體金融安全韌性。另外也提供「鷹眼即時通」、「地籍異動即時通」服務，針對單筆大額匯款、定存解約等高風險交易及不動產異動，主動通知客戶指定的聯絡人，即時把關資產安全，提升保護力。

富邦人壽秉持「平等參與、共融共好」精神，積極推動運動平權與防詐教育，榮獲「SDG10 運動平權共融推廣計畫–金級」、「SDG04 防詐勇士養成計畫–銅級」兩項殊榮肯定。

在運動平權面向，富邦人壽攜手公部門、大專院校、公益團體等合作夥伴，推展三大行動，包括「參賽平權」保障身障參賽權益及配套友善服務、「觀賽平權」優化身障觀賽環境與無礙體驗、「性別平權」保障兩性資源平等及實現分組競爭，持續營造友善運動環境，朝向機會均等的願景邁進。

在教育品質面向，面對日益多變的詐騙手法，富邦人壽建立由內而外的「識詐、堵詐、阻詐」運作體系，推動「防詐339」系列活動，將防詐知識從內部2萬名同仁擴散至員工親友與客戶，同時率先於壽險業導入商用簡碼「68999」做為官方簡訊碼，提升民眾辨識度。此外，亦設立阻詐績效獎勵機制，截至2025年8月，成功阻詐金額已逾新臺幣3,000萬元。

富邦證券於「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」中，以「全民新國防 反詐大證悍」與「超個人化實現普惠服務」專案，分別榮獲SDG 01「終結貧窮」銀級獎及SDG 08「合適的工作及經濟成長」銅級獎。此成果展現公司在永續金融的實踐，持續以創新行動回應社會需求。

富邦證券2024年啟動「全民新國防 反詐大證悍」專案，並設置「公平待客暨反詐騙委員會」，推動反詐策略與宣導措施。公司也導入全天候偽冒網站監測系統，全年成功攔截368件偽冒網站與社群詐騙事件，下架率達100%。此外，透過社群平台、大型運動賽事等多元場域宣導反詐，累積觸及人次近3,000萬，有效提升全民防詐意識。

富邦證券亦推出「超個人化訊息服務」，結合AI與數據應用，打造以客戶需求為核心的智慧服務，提供個人化的理財資訊。服務推出後，新戶交易轉化率提升至3倍，既有客戶則達6倍，展現普惠金融的實質成效。

全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，富邦產險推動淨零轉型，本次呼應國際「氣候行動」（SDG 13）目標，以「富邦產險淨零承保專案」榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」SDG13銅級獎肯定，展現富邦產險於保險責任與永續使命的角色地位。

富邦產險率台灣產險業之先提出邁向「淨零承保」目標，邀集企業客戶，以線上問卷調查方式，了解客戶產業特性及掌控整體碳排風險，問卷設計採正向引導的之精神，鼓勵涉及高碳排產業之客戶具體展現減碳行動，參與國際減碳倡議，如通過科學基礎減碳目標（SBT）、加入RE100或EP100、發展再生能源、導入碳捕捉技術，或提出經第三方認可的減碳計畫等，帶動客戶共同邁淨零轉型。未來，富邦產險將持續協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃，提供專業損防建議，與產業一同應對低碳轉型挑戰。