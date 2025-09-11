快訊

繳稅季國人狂刷卡 7月簽帳金額創史上新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會例行記者會，（左起）保險局副局長蔡火炎、金管會主秘林志吉、銀行局副局長王允中。攝影／黃于庭
繳稅季大力貢獻刷卡金額，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高！金管會銀行局統計，截至今7月底止，32家國銀發行的信用卡單月簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.39億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

根據金管會銀行局統計顯示，截至7月底，總流通卡數約5,995萬張，月增8萬張或0.13％，總有效卡數約3,986萬張，月增24萬張或0.61％。今年7月信用卡簽帳金額首度站上6,500億元，月增2,596億元或65.94％，與去年同期相比則成長2,565億元、年增率達64.64％，累計前七月簽帳金額2兆9,031.39億元，年成長5.84％。

進一步分析刷卡金額成長原因，銀行局副局長王允中指出，受惠於綜合所得稅入帳，在6,533億元的刷卡金額中，共約2,185億元的信用卡繳稅金額，相較於去年2,099億元或往年信用卡繳稅金額更高，占比約33.45％，此外，暑期旺季國內外旅遊刷卡等也是疊加因素。

王允中表示，去年全年簽帳金額約為4兆6,856億元，若今年成長趨勢持續維持強勁，預期今年刷卡簽帳金額有望超越去年。

