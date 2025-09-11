快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

非事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

柏瑞投信暨總代理基金 榮獲《指標》台灣基金獎八座獎項肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
柏瑞投信暨總代理基金《指標》台灣年度基金大獎獲獎項目。資料來源：BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎
柏瑞投信暨總代理基金《指標》台灣年度基金大獎獲獎項目。資料來源：BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎

第九屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎近期公布得獎名單，柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內，共榮獲八項大獎肯定。在《指標》以量化數據為評選基準的基金獎項中，柏瑞多重資產特別收益基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金皆連續第二年獲獎。在總代理MFS全盛方面，MFS全盛多元資產優選成長基金亦是連續第二年獲獎。

另外，柏瑞還有2檔股票型基金獲獎，分別是柏瑞巨人基金、柏瑞亞太高股息基金。其他獲獎的還包括組合型、多重資產型和平衡型基金，分別是柏瑞旗艦全球成長組合基金、柏瑞新興動態多重資產基金、柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金。

隨著美國聯準會（Fed）降息預期升溫，近期國際金融市場包括台股、美股的表現都很強勁。在台股展望方面，柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，AI相關產業仍為今年經濟成長主軸，由於終端市場需求穩定度高，雲端大廠資本支出較不受景氣影響，另有產品持續漲價、附加價值提升等因素支撐，即便在實施對等關稅環境下，AI相關產業獲利穩定度仍優於其他產業，可望持續帶動台股再往上攻。

此外，雖然台幣大幅升值影響出口廠商業績，尤其以轉嫁能力較低的產業為甚，惟升值亦有助於拉抬內需市場，並吸引外資資金的流入。另方面，電子產品可以透過推陳出新、升級換代，藉由漲價來抵銷部份關稅的衝擊維持住企業的獲利能力，然而傳統產業因為差異化比較小，且轉嫁風險不容易，還是需要留意後續對於整體景氣的影響。

台股 巨人 美國聯準會

延伸閱讀

農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

台股狂飆再創25,541點新高 市值型ETF竄出頭

台股創高後拉回免緊張！郭哲榮「正常整理」：散戶不信行情讓大盤一路噴

台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

相關新聞

金管會公布壓力測試結果 3家銀行5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

第二屆TCFD報告書評鑑出爐 國泰人壽、銀行、產險再獲績優殊榮

為鼓勵產業低碳轉型，達成2050淨零排放目標，政大企業永續管理研究中心舉辦第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒...

國銀7月信用卡簽帳金額統計出爐 6533億創歷年單月新高水準

金管會今日公布信用卡最新簽帳金額統計，截至7月底止，信用卡市場總流通卡數約 5995萬張、有效卡數約3986萬張，均持續...

台股再寫歷史新高 新台幣拉回…收30.344元終止連5升

台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5...

新台幣收30.344元、貶3.4分 成交金額14.7億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.344元，貶3.4分，成交金額14.7億美元。

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。