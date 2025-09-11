柏瑞投信暨總代理基金 榮獲《指標》台灣基金獎八座獎項肯定

第九屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎近期公布得獎名單，柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內，共榮獲八項大獎肯定。在《指標》以量化數據為評選基準的基金獎項中，柏瑞多重資產特別收益基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金皆連續第二年獲獎。在總代理MFS全盛方面，MFS全盛多元資產優選成長基金亦是連續第二年獲獎。

另外，柏瑞還有2檔股票型基金獲獎，分別是柏瑞巨人基金、柏瑞亞太高股息基金。其他獲獎的還包括組合型、多重資產型和平衡型基金，分別是柏瑞旗艦全球成長組合基金、柏瑞新興動態多重資產基金、柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金。

隨著美國聯準會（Fed）降息預期升溫，近期國際金融市場包括台股、美股的表現都很強勁。在台股展望方面，柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，AI相關產業仍為今年經濟成長主軸，由於終端市場需求穩定度高，雲端大廠資本支出較不受景氣影響，另有產品持續漲價、附加價值提升等因素支撐，即便在實施對等關稅環境下，AI相關產業獲利穩定度仍優於其他產業，可望持續帶動台股再往上攻。

此外，雖然台幣大幅升值影響出口廠商業績，尤其以轉嫁能力較低的產業為甚，惟升值亦有助於拉抬內需市場，並吸引外資資金的流入。另方面，電子產品可以透過推陳出新、升級換代，藉由漲價來抵銷部份關稅的衝擊維持住企業的獲利能力，然而傳統產業因為差異化比較小，且轉嫁風險不容易，還是需要留意後續對於整體景氣的影響。