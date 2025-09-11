快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

強化支持首購族 臺銀開水龍頭：收支比審核基準由200%降至180%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行1日表示，向來積極支持政府協助無自用住宅民眾購買自住房屋政策，為響應政府新訂今年9月1日起撥款之青年安心成家購屋優惠貸款不計入《銀行法》第72條之2限額，強化對自住需求民眾提供購屋融資之金融支持，在既有的授信風險控管基礎下，自即日起，對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由200%調降至180%。

臺銀說明審查授信案件，皆恪遵銀行公會授信審查原則及主管機關相關規範，依個案之信用狀況、資金用途、償還來源、債權保障等條件綜合評估，核給適宜之融資額度及條件。收支比率係本行評估還款能力之重要指標，本次調降無自用住宅者還款能力審核基準，意指在相同收入及其他條件下，將提高購屋貸款可貸額度，惟最高仍不逾購價或本行核估時價孰低之8成，期盼減輕無自用住宅者購屋資金籌措負擔，協助更多無自用住宅者安心成家。

為協助民眾控管風險，臺銀表示，主動關懷並提醒申貸民眾，申辦貸款宜評估自身財務條件，並審視家庭收支規劃，避免金融波動風險影響生活品質及還款能力，以維護良好信用。有關申請房屋貸款相關問題，歡迎洽詢國內各分行或電洽客服專線0800-025-168。

臺銀 自用住宅 臺灣銀行

延伸閱讀

新青安鬆綁日網路聲量逾1.6萬 能買房了嗎？

整理包／房市要活了？政府開水龍頭解房貸荒 這些政策都鬆綁了

新青安鬆綁釋出資金活水 台中營建股回神齊揚

政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起

相關新聞

繳稅季國人狂刷卡 7月簽帳金額創史上新高

繳稅季大力貢獻刷卡金額，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高！金管會銀行局統計，截至今7月底止，32家國銀發...

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

第二屆TCFD報告書評鑑出爐 國泰人壽、銀行、產險再獲績優殊榮

為鼓勵產業低碳轉型，達成2050淨零排放目標，政大企業永續管理研究中心舉辦第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒...

國銀7月信用卡簽帳金額統計出爐 6533億創歷年單月新高水準

金管會今日公布信用卡最新簽帳金額統計，截至7月底止，信用卡市場總流通卡數約 5995萬張、有效卡數約3986萬張，均持續...

台股再寫歷史新高 新台幣拉回…收30.344元終止連5升

台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5...

新台幣收30.344元、貶3.4分 成交金額14.7億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.344元，貶3.4分，成交金額14.7億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。