國銀7月信用卡簽帳金額統計出爐 6533億創歷年單月新高水準

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀7月信用卡簽帳金額6533億創歷年單月新高水準。圖／本報資料照片
金管會今日公布信用卡最新簽帳金額統計，截至7月底止，信用卡市場總流通卡數約 5995萬張、有效卡數約3986萬張，均持續增加，其中當月簽帳金額約6533億元，不但創下歷年單月新高水準，而且今年前七月簽帳金額已逾2兆9千億元，今年全年簽帳金額估計可望超越去年全年4兆6千億元水準。

金管會統計顯示，7月簽帳金額約6533億元，較上月份的3937億元增加約2596億元，增幅66%；銀行局副局長王允中說，7月簽帳金額大增主要和綜所稅繳稅金額帶動，以往綜所稅在6月入帳，今年7月入帳，又適逢暑假旺季來臨助益簽帳金額，使7月簽帳金額締歷年單月新高紀錄，超越在113年6月的5655億元記錄。

銀行局也指出，綜所稅這部分若和114年度相較，信用卡繳稅2185億元，亦比去年的2099億元為多。

統計顯示，全體國銀今年前7月的總簽帳金額為2兆9千億元，年增5.86%，亦創下歷年同期新高水準，且估計今年全年可破去年的4兆6千億元全年簽帳金額。

