台股再寫歷史新高 新台幣拉回…收30.344元終止連5升

台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額為19.53億美元。

美國8月生產者物價指數（PPI）降溫，將讓聯準會下週降息更加篤定，降息題材持續發酵，美科技股標普、那指、費半再創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）也衝新高，台股今天震盪續揚，終場上漲23.12點，收25215.71點，連續4日創收盤新高。

降息預期啟動資金行情，熱錢大舉湧入，激勵台灣連日上演股匯雙漲大戲，截至昨天，新台幣已連5日走升，登上最強亞幣，不過今天升勢出現阻力，一早以30.3元開出，未再出現強勁漲勢，觸及盤中高點30.235元後，美元買盤湧現，加上亞幣走弱，匯價應聲翻貶，轉為震盪整理。

外匯交易員指出，這幾天新台幣接連闖過30.5元、30.3元關卡，升勢非常猛烈，不只出口商坐不住，央行更是加強穩匯力道，避免升值預期再次失控，今天匯價終止連5升，收盤守住30.3元價位，市場解讀，這應是央行可以接受的區間。

美國勞工部最新公布的8月生產者物價指數（PPI）月減0.1%意外下滑，是4月以來首度出現月減。外匯交易員指出，美國聯準會貨幣政策考量在通膨與就業之間拉扯，目前數據幾乎一面倒偏向降息，通膨疑慮也趨於緩和，接下來即將公布的消費者物價指數（CPI）數據如果也走弱，聯準會9月不只篤定降息，市場將聚焦降息幅度是否擴大。