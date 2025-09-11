快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

非事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

台股再寫歷史新高 新台幣拉回…收30.344元終止連5升

中央社／ 台北11日電
台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額為19.53億美元。示意圖／路透社
台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額為19.53億美元。示意圖／路透社

台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額為19.53億美元。

美國8月生產者物價指數（PPI）降溫，將讓聯準會下週降息更加篤定，降息題材持續發酵，美科技股標普、那指、費半再創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）也衝新高，台股今天震盪續揚，終場上漲23.12點，收25215.71點，連續4日創收盤新高。

降息預期啟動資金行情，熱錢大舉湧入，激勵台灣連日上演股匯雙漲大戲，截至昨天，新台幣已連5日走升，登上最強亞幣，不過今天升勢出現阻力，一早以30.3元開出，未再出現強勁漲勢，觸及盤中高點30.235元後，美元買盤湧現，加上亞幣走弱，匯價應聲翻貶，轉為震盪整理。

外匯交易員指出，這幾天新台幣接連闖過30.5元、30.3元關卡，升勢非常猛烈，不只出口商坐不住，央行更是加強穩匯力道，避免升值預期再次失控，今天匯價終止連5升，收盤守住30.3元價位，市場解讀，這應是央行可以接受的區間。

美國勞工部最新公布的8月生產者物價指數（PPI）月減0.1%意外下滑，是4月以來首度出現月減。外匯交易員指出，美國聯準會貨幣政策考量在通膨與就業之間拉扯，目前數據幾乎一面倒偏向降息，通膨疑慮也趨於緩和，接下來即將公布的消費者物價指數（CPI）數據如果也走弱，聯準會9月不只篤定降息，市場將聚焦降息幅度是否擴大。

降息 美國 台股 匯率 新台幣 聯準會

延伸閱讀

台股創高後拉回免緊張！郭哲榮「正常整理」：散戶不信行情讓大盤一路噴

台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

PPI數據低於預期…9月聯準會一次降兩碼？辣媽：關鍵還得看CPI數據

相關新聞

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

第二屆TCFD報告書評鑑出爐 國泰人壽、銀行、產險再獲績優殊榮

為鼓勵產業低碳轉型，達成2050淨零排放目標，政大企業永續管理研究中心舉辦第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒...

國銀7月信用卡簽帳金額統計出爐 6533億創歷年單月新高水準

金管會今日公布信用卡最新簽帳金額統計，截至7月底止，信用卡市場總流通卡數約 5995萬張、有效卡數約3986萬張，均持續...

台股再寫歷史新高 新台幣拉回…收30.344元終止連5升

台股今天再寫歷史新高，不過新台幣連日強勢走升，美元買盤湧現，今天走勢轉為拉鋸，收盤收30.344元，貶3.4分，終止連5...

新台幣收30.344元、貶3.4分 成交金額14.7億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.344元，貶3.4分，成交金額14.7億美元。

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。