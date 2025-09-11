國泰金控攜手子公司亮相「亞太永續博覽會」 邀民眾探索體驗

國泰金控（2882）秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」共創更好，與產官學研多方合力展現永續行動作為與影響力，延續「國泰永續識務所」粉專實體形式，與民眾面對面交流，拓展對永續金融的理解，自即日起連三日（9月11日至13日）於世貿一館011展位登場。

國泰金控「2025亞太永續博覽會」打造互動體驗展館，展出「MBTI 16型人格連結永續行動家」，串聯「水、塑膠、植物、能源」等議題，邀請民眾翻開屬於自己的MBTI人格角色卡，看看自己是哪一型的永續行動家，以輕鬆、趣味方式邀請展開行動。今年更特別規劃「國泰永續沙龍」，以步步攻億走、建構防詐守護網、全齡損害防阻、擱淺海龜保育、高齡友善等主題分享永續實踐案例，引領民眾將知識轉化為具體行動。展區更設計「自然之鏡」，以鏡面方式邀請來往民眾自拍互動、行動參與，在國泰的陪伴下、成為永續共好的一份子。

國泰人壽自2022年起舉辦「國泰步步攻億走」 活動，號召全民為健康而走，達成目標即轉化為公益基金，今年創下1,082億步並捐出800萬元公益基金，用於推動三大永續行動「海洋、大地、人本」，運用科學方法研究並守護海龜及鯨豚，展現對海洋生態的關注、協助坪林在地茶農導入草生栽培耕作技術，透過保證收購機制陪伴茶農渡過轉型期，恢復土地生機之餘更穩定茶農生計，實踐「用每一步創造改變」的信念，將「個人健康行動」擴展為「社會永續影響力」。

國泰世華以「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」4大面向著手，橫跨逾20個部門的反詐騙小組，打造全方位防詐網，自觀念分享、科技輔助布建全台阻詐網絡，降低大眾受騙風險。為提供企業客戶永續金融解方，國泰世華進一步攜手集團夥伴與碳專家，整合碳盤查、環境揭露、永續金融等服務，推出「Cathay One」一站式轉型金融平台，提供客製化綠色金融解方，支援企業轉型，邁向永續共好。

國泰產險推廣事前預防有助保障安全，首創全面風險預防教育網站「零事故研究所」，並打入各族群、年齡層，透過「不意外學園」進行校園宣導，「不意外騎士」關懷駕駛新手，加深用路人道安意識。國泰證券首創在App推出「永續專區」，每檔股票都有永續指標，結合趣味性的徽章分級，讓用戶透過投資從種子、逐漸灌溉出永續大樹；2024年更優化瀏覽動線，讓用戶快速查詢各公司ESG資訊，提供一站式資訊整合服務，2024全年創下近60萬人次使用。國泰投信過去評估離岸風場投資案時，為兼顧海洋生物多樣性，故攜手中華鯨豚協會啟動「海誓山盟 你我開始」計畫，參與海龜救援與野放；2025年更擴大經費，與國泰人壽展開三年期「龜鄉守護」計畫，透過行動關懷海洋永續。

「2025亞太永續博覽會」開展首日同為「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，國泰證券與產險雙雙獲得大獎肯定。國泰產險領先業界，首創「點數或電子票券抵換保費」的新型服務模式，成功跨業結合，讓消費者可使用小樹點折抵保費，提供更靈活、便捷的繳費選項，成為金融創新的重要里程碑。國泰證券展現對健康職場與永續環境的承諾，長年舉辦健康促進比賽，如大腹翁小腹婆活動，全體員工共減重1,315公斤。國泰證券堅守公平待客的初心，推出「美股碎股交易」、「股息再投資」等服務，並守護銀髮族群，設立「銀色櫃檯」，持續推動普惠金融，讓每一位客戶都能安心參與金融生活。