星展儲備幹部計畫起跑 結訓後最快兩年晉升

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展銀行（台灣）2026年「星展儲備幹部計畫」（Management Associate Programme，MAP）即日起開放報名，預計招募逾18名金融產業新秀。圖／本報資料照片
星展銀行（台灣）2026年「星展儲備幹部計劃」（Management Associate Programme，MAP）即日起開放報名，預計招募逾18名金融產業新秀。作為星展最具指標性的培育計畫之一，「星展儲備幹部計畫」廣邀具備潛力與企圖心的年輕世代加入。

星展銀人資長朱麗文表示，金融產業已進入數位與永續驅動的新時代，數位科技與創新思維將是未來的關鍵。期待透過儲備幹部計畫，招募敢於「Be the Best 追求卓越」、「Be the Change 引領變革」與「Be the Difference 發揮影響」的青年菁英，與星展一同引領台灣金融邁向新格局。

儲備幹部計畫為期12個月，採「直接到指定職位」（direct to role）模式，透過跨部門專案的實際參與，結合專案實務與導師指導，讓學員在挑戰中學以致用，提供量身定製的學習體驗。結訓後，根據個人績效，表現優異者最快有機會在24個月內獲得晉升，晉升後，持續表現卓越者也有機會被提名為高潛力人才，透過申請及參與策略性人才指派與輪調計畫，可加速自身能力成長，進一步受培養成為總部或地區的高階管理人才。

今年，星展再度榮獲 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，並締造連續八年獲獎的紀錄，印證星展在人才培育與企業文化上的長期深耕，也展現對台灣市場的重視。為加深與學生的交流互動，星展將於9月至10月期間走訪多所大專院校，包含台灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學等，舉辦實體與線上說明會。

