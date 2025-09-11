三商美邦推動永續 高齡關懷新模式獲「台灣永續行動獎」

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽連續兩年榮獲「台灣永續行動獎」肯定。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽連續兩年榮獲「台灣永續行動獎」肯定！2025亞太永續博覽會開幕儀式中，三商美邦以「高齡長者關懷計畫」勇奪銅級榮耀，由業務通路本部左南興副總代表接受財政部謝鈴媛常務次長頒贈獎座。

三商美邦人壽於2024年八月推動「高齡長者關懷計畫」，3個月活動期間，深入台北、桃園、台中、嘉義、台南與高雄六縣市在地社區，共吸引近230位65歲以上長者參與、觸及3.2萬大眾。「高齡長者關懷計畫」以「識詐教育」、「樂齡健康」及「社區共伴」為三大核心，攜手警政、社福、在地社區，並邀請藝人郭子乾擔任活動公益大使，透過實際行動陪伴長者面對金融詐騙威脅。活動設計台語情境劇、互動式防詐關卡、宣傳影片等方式，強化長者對詐騙手法的理解與應對，並規劃健康促進課程，協助高齡者建立健康風險意識，在有效提升長者防詐知識的同時，重建長者間的交流與互助網路，整體行動兼顧知識傳遞與情感連結，開創高齡關懷新模式。

根據對近200位參與長輩問卷調查結果，「高齡長者關懷計畫」獲得逾96%參與者滿意；同時發現有高達75%長輩曾遭遇詐騙，其中四分之一受害者損失超過百萬元！參與活動長者積極分享自身經驗，除有因誤信非正規投資平台，導致遭騙上百萬的慘痛經驗，亦有長輩分享機智應對詐騙的成功案例，參與者們在愉快互動氛圍中深化風險意識。

三商美邦人壽身為壽險產業一員，深感有責任運用金融專業推動防詐教育，同時透過寓教於樂的方式，促進長者健康與社會支持，達成聯合國永續發展目標中「SDG3健康與福祉」、「 SDG4優質教育」等多項目標，實現社會共融。未來三商美邦人壽也將持續辦理高齡長者關懷計畫，讓金融風險與健康衰退不再是被動面對的課題，而是能由企業攜手社會共同應對的永續行動。三商美邦人壽深信，守護長者的生活尊嚴，不僅是金融專業的延伸，更是企業存在於社會的價值。

