元大網站將台積電標示為「中國台灣」 立委促金管會訂罰則

民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會查處。元大證券隔天回覆是委外廠商所為，但王定宇表示，金管會應給元大證券警告，並訂定處罰規則防杜再次發生。

王定宇下午表示，他在收到檢舉後，向金管會查詢，元大在9月9日回覆表示，是委外的資訊廠商所為，將立即下架該網頁。

王定宇說，金管會向他表示，元大證券完成內部網站系統清查後，僅發現「台積電」公司出現該用語，其餘上市櫃公司皆無異常顯示。其次是，元大證券係向外部資訊廠商購置系統，該用語為廠商於今年進行系統詞目調整時所更動，非元大證券主動更改，因該內容屬服務性質資訊，目前元大證券已經下架。

王定宇說，金管會證期局聯繫證券公會，了解其他券商是否有類似情形，經回報目前未見其他案例。

王定宇表示，金管會應該要求元大公布出錯的委外資訊廠商，並給予元大警告，而且未來如有任何台灣的業者發生此事，要有處罰規則。