快訊

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

元大網站將台積電標示為「中國台灣」 立委促金管會訂罰則

中央社／ 台北11日電
民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會查處。台積電示意圖。圖／路透
民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會查處。台積電示意圖。圖／路透

民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站台積電標示為「中國台灣」，要求金管會查處。元大證券隔天回覆是委外廠商所為，但王定宇表示，金管會應給元大證券警告，並訂定處罰規則防杜再次發生。

王定宇下午表示，他在收到檢舉後，向金管會查詢，元大在9月9日回覆表示，是委外的資訊廠商所為，將立即下架該網頁。

王定宇說，金管會向他表示，元大證券完成內部網站系統清查後，僅發現「台積電」公司出現該用語，其餘上市櫃公司皆無異常顯示。其次是，元大證券係向外部資訊廠商購置系統，該用語為廠商於今年進行系統詞目調整時所更動，非元大證券主動更改，因該內容屬服務性質資訊，目前元大證券已經下架。

王定宇說，金管會證期局聯繫證券公會，了解其他券商是否有類似情形，經回報目前未見其他案例。

王定宇表示，金管會應該要求元大公布出錯的委外資訊廠商，並給予元大警告，而且未來如有任何台灣的業者發生此事，要有處罰規則。

網站 元大 王定宇 台積電 金管會

延伸閱讀

王定宇：「海纜七法」遏止並取締中國權宜輪灰色地帶侵擾

王定宇臉書PO法國軍事考察行程 被控洩漏國家機密獲不起訴

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

相關新聞

新台幣收30.344元、貶3.4分 成交金額14.7億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.344元，貶3.4分，成交金額14.7億美元。

元大網站將台積電標示為「中國台灣」 立委促金管會訂罰則

民進黨立委王定宇今天在社群平台發文表示，他在9月8日收到民眾檢舉，指稱元大證券網站將台積電標示為「中國台灣」，要求金管會...

開學季騎士新鮮人上路 國泰產險提醒善用行車安全三支箭

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今...

匯率多空力道交錯早盤震盪 午盤收30.319元貶0.9分

新台幣匯率多空力道交錯，早盤上下震盪，中午收在30.319元，貶值0.9分。

政府「窮到只剩打房」 李同榮：更大盲點「政策矛盾、首購套最高點」

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度將對市場產生什麼直接影響、9月18日...

新台幣開盤升1分 為30.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.3元開盤，升1分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。