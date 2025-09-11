元富證券「高中生財要學」 獲台灣永續行動獎金獎

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控（2887）旗下元富證券專為高中職學生量身打造的YouTube影音節目《高中生財要學》，獲「2025 TSAA台灣永續行動獎」金獎。這是元富證券近年來第三度摘金，不僅肯定其長期深耕金融教育的努力，更展現其持續實踐聯合國永續發展目標SDG 4優質教育的承諾與成果。

元富證券表示，基於「普惠金融」的核心價值，元富證積極推動金融知識普及與教育平權。自2020年啟動「FinTeach校園金融教育計畫」以來，持續挹注資源協助大專院校舉辦金融教育活動，並自2019年起與健行科技大學連續五年合作舉辦「全國高中職投資競賽」，透過模擬交易、個股研究與實戰演練，協助學生掌握投資技巧，強化財務規劃能力。2023年起，元富更將教育觸角延伸至高中職校園，從問卷與學生回饋中，發現青年學子對投資與理財充滿高度好奇與需求，於是於2024年9月推出影音節目《高中生財要學》。

《高中生財要學》突破傳統教學框架，採用趣味化、視覺化、生活化的方式呈現理財知識，並融入競賽實戰經驗，讓學生能在具體案例中學習正確的投資觀念與風險意識。節目同時邀請歷屆獲獎學生與指導教師現身分享，從實際參與的角度展現學習成長與思維轉變。2024《高中生財要學》推出12集，累積觀看次數168,675次，2025年初推出4集「2024全國高中職投資競賽」特別分享，累積觀看次數113,391次。

除影音教材外，元富證券主辦的「2025全國高中職投資競賽」現正報名中，今年競賽獎項有「股市模擬交易獎」參賽者運用虛擬資金進行股票與ETF操作，模擬真實市場情境，依最終總報酬率選出前五名；「個股研究分析獎」參賽者需撰寫研究報告並進行簡報，展現對個股價值的深度剖析，由元富專業團隊評選出前三名及多名優勝者。競賽報名至10月9日截止，正式賽期為10月13日至11月14日，將於12月13日舉行決賽暨頒獎典禮。

