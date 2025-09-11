明台產打造外送員專屬創新保障 榮獲 TSAA 台灣永續行動獎金級肯定

隨著外送平台經濟在近年蓬勃發展，外送員已成為台灣都市日常中新興勞動族群。然而，高密度交通與長時間奔波的工作環境下，外送員所承擔的交通風險遠高於一般勞動者，現行制度於安全保障與保險覆蓋上，仍存在明顯缺口，亟需社會與制度面共同正視。

明台產險作為日商三井住友海上集團在台灣子公司，承襲參考日本外送平台良好的承保經驗，並結合跨國資源，於2024年創新推出「外送員第三人責任保險」，此為台灣第一張為外送員量身打造的專屬保單，旨在減輕外送員面對交通事故所帶來的經濟壓力與法律風險，同時兼顧平台經營需求與社會大眾的期待。

這項保險的推動，直接呼應聯合國永續發展目標SDG01「消除貧窮」，使外送員在工作期間獲得保障，避免因事故承擔高額賠償而陷入經濟困境，有效降低貧窮風險，並進一步提升外送產業的安全性與穩定性，展現保險制度在社會事件中的保障功能。該保險商品甫推出即獲廣泛迴響，並榮獲2025年TSAA台灣永續行動獎「SDG01消除貧窮組」金級肯定。

過去，外送員多因營業用機車責任險保費高昂，而僅投保強制險；一旦發生事故，不僅影響自身生計，更使第三人陷入求償困境。明台產險透過推出專屬保險商品，使外送員在提供服務的時即獲得保障，有效補足保障缺口，且建立出兼具彈性與普惠的保險機制。

明台產險董事長矢持健一郎強調，此次榮獲TSAA台灣永續行動獎金級殊榮，不僅代表社會各界對此創新方案的肯定，也彰顯明台產險持續以專業與創新實踐企業社會責任的決心。

外送員第三人責任保險的誕生，不僅是商品創新，更是完善社會安全網的重要里程碑。明台產險將持續開發更多具包容性與永續性的保險商品，推動產業與社會共同邁向永續發展。