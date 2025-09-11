快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

開學季騎士新鮮人上路 國泰產險提醒善用行車安全三支箭

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
開學季騎士新鮮人上路，國泰產險提醒善用行車安全三支箭，必備強制險、第三人責任險、車體損失險，分擔事故人財損失。圖／國泰產險提供
開學季騎士新鮮人上路，國泰產險提醒善用行車安全三支箭，必備強制險、第三人責任險、車體損失險，分擔事故人財損失。圖／國泰產險提供

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今年1月至5月，18至24歲族群車禍人數占整體比率高達23% 。其中，剛滿18歲的騎士新鮮人駕駛經驗不足，對新環境路況亦不熟悉，若又駕駛新車，就容易淪為駕照新、路況新、車況新的「三新族群」，成為事故高風險群。國泰產險提醒「騎士新鮮人」，可透過行車安全三支箭「強制險」、「第三人責任險」、「車體損失險」分攤事故衍生的人身財物損失費用，強化用車保障。

第一箭，即是政府規定每位車主都必須投保「強制險」，保障交通事故中的受害者（包括我方乘客、對方駕駛、對方乘客與路人），保險理賠是採取限額給付的方式，每人傷害醫療費用給付最高20萬元、失能給付最高200萬元、死亡定額給付200萬元，保障對象既不包含駕駛本人；保險範圍更未涵蓋因事故造成自己與他人的財物損失。

除了強制險之外，初次購車的新手駕駛更要加保「任意險」 ，即是第二箭。國泰產險建議民眾加保「第三人責任險」，以及各式「附加險」來強化保障內容，比如俗稱超跑險的「超額責任險」，或「汽車駕駛人傷害險」，彌補強制險未涵蓋的人身財物損失，減輕保戶巨大的財務負擔。再者，當愛車發生碰撞事故，修車費用可能讓人吃不消，結合第三箭「車體損失險」，不論責任歸屬，保險公司先給付修車費，適度轉嫁事故發生後衍生的車損費用，幫助保戶盡快恢復正常生活。

對於剛擁有人生第一台車的騎士新鮮人來說，若對投保車險摸不著頭緒，國泰產險提供便捷的線上投保服務，只需輸入車主及車輛的基本資料，即可獲得個人化的保險推薦。民眾可依自身需求，自由選擇合適的保險商品，動動手指就能輕鬆完成投保。無論是日常通勤或假日出遊，車險都是守護安全的重要防線，為「騎士新鮮人」提供最完善的行車保障。

開學季騎士新鮮人上路 國泰產險提醒善用行車安全三支箭。資料來源／國泰產險
開學季騎士新鮮人上路 國泰產險提醒善用行車安全三支箭。資料來源／國泰產險

保險 騎士 國泰

延伸閱讀

手搖杯身新聯名！ 清心福全「變種吉娃娃開學日常」太療癒、if椰子水×五桐號「生椰抹茶奶霜」爆紅

國泰金永續行動績優

註冊繳費單別丟！ ９月爽吃「開學季美食優惠」 牛排免費、咖啡35折、飯店晚餐「4人同行1人免費」、學生證送韓式五花肉

販賣焦慮？中開學季「兒童指紋水杯」熱銷 還貴1倍

相關新聞

開學季騎士新鮮人上路 國泰產險提醒善用行車安全三支箭

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今...

匯率多空力道交錯早盤震盪 午盤收30.319元貶0.9分

新台幣匯率多空力道交錯，早盤上下震盪，中午收在30.319元，貶值0.9分。

政府「窮到只剩打房」 李同榮：更大盲點「政策矛盾、首購套最高點」

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度將對市場產生什麼直接影響、9月18日...

新台幣開盤升1分 為30.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.3元開盤，升1分

風向轉了！李同榮：央行9月理事會可能放大水庫

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度？房市趨勢專家李同表示，政策風向已轉...

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

新青安貸款被排除在《銀行法》第72條之2「限貸30％以下」規範之外，外界期待可為近期低迷的房市，注入一劑強心針，但不動產業界卻持保留態度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。