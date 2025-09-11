開學季騎士新鮮人上路 國泰產險提醒善用行車安全三支箭

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今年1月至5月，18至24歲族群車禍人數占整體比率高達23% 。其中，剛滿18歲的騎士新鮮人駕駛經驗不足，對新環境路況亦不熟悉，若又駕駛新車，就容易淪為駕照新、路況新、車況新的「三新族群」，成為事故高風險群。國泰產險提醒「騎士新鮮人」，可透過行車安全三支箭「強制險」、「第三人責任險」、「車體損失險」分攤事故衍生的人身財物損失費用，強化用車保障。

第一箭，即是政府規定每位車主都必須投保「強制險」，保障交通事故中的受害者（包括我方乘客、對方駕駛、對方乘客與路人），保險理賠是採取限額給付的方式，每人傷害醫療費用給付最高20萬元、失能給付最高200萬元、死亡定額給付200萬元，保障對象既不包含駕駛本人；保險範圍更未涵蓋因事故造成自己與他人的財物損失。

除了強制險之外，初次購車的新手駕駛更要加保「任意險」 ，即是第二箭。國泰產險建議民眾加保「第三人責任險」，以及各式「附加險」來強化保障內容，比如俗稱超跑險的「超額責任險」，或「汽車駕駛人傷害險」，彌補強制險未涵蓋的人身財物損失，減輕保戶巨大的財務負擔。再者，當愛車發生碰撞事故，修車費用可能讓人吃不消，結合第三箭「車體損失險」，不論責任歸屬，保險公司先給付修車費，適度轉嫁事故發生後衍生的車損費用，幫助保戶盡快恢復正常生活。