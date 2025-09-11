匯率多空力道交錯早盤震盪 午盤收30.319元貶0.9分

新台幣匯率多空力道交錯，早盤上下震盪，中午收在30.319元，貶值0.9分。

匯銀主管表示，今日台股再創高點，在外資匯入下，匯價持續走揚，10時之後陸續有美元買盤進場，主要是部分進口商看價格漂亮，買匯備用，新台幣因此升勢略縮，加上中央銀行進場，午盤由升轉貶，以貶值0.9分暫收。

近期新台幣走勢強勁，主要得益於國際美元弱勢，加上預估下周美國聯準會將會降息，進一步反映在美元走勢上，匯銀主管指出，目前新台幣以強勢整理機會高，短線先看30元關卡，一旦突破可能會重現上半年的升值行情。但央行理監事會即將到來，央行須密切注意匯率的大幅波動，因此勢必呈現震盪整理格局。