匯率多空力道交錯早盤震盪 午盤收30.319元貶0.9分

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣匯率在外資匯入下，連動股市升勢猛烈，午盤暫收在30.319元，貶0.9分。圖／本報資料照片
新台幣匯率多空力道交錯，早盤上下震盪，中午收在30.319元，貶值0.9分。

匯銀主管表示，今日台股再創高點，在外資匯入下，匯價持續走揚，10時之後陸續有美元買盤進場，主要是部分進口商看價格漂亮，買匯備用，新台幣因此升勢略縮，加上中央銀行進場，午盤由升轉貶，以貶值0.9分暫收。

近期新台幣走勢強勁，主要得益於國際美元弱勢，加上預估下周美國聯準會將會降息，進一步反映在美元走勢上，匯銀主管指出，目前新台幣以強勢整理機會高，短線先看30元關卡，一旦突破可能會重現上半年的升值行情。但央行理監事會即將到來，央行須密切注意匯率的大幅波動，因此勢必呈現震盪整理格局。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

相關新聞

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

新青安貸款被排除在《銀行法》第72條之2「限貸30％以下」規範之外，外界期待可為近期低迷的房市，注入一劑強心針，但不動產業界卻持保留態度。

金控前八月賺進3,342億 匯率、基期高影響年減27%

13家金控前八月獲利昨（10）日全數公布，整體稅後純益突破3,600億元，達3,638.2億元，不過若加計已被合併的新光...

匯率多空力道交錯早盤震盪 午盤收30.319元貶0.9分

新台幣匯率多空力道交錯，早盤上下震盪，中午收在30.319元，貶值0.9分。

政府「窮到只剩打房」 李同榮：更大盲點「政策矛盾、首購套最高點」

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度將對市場產生什麼直接影響、9月18日...

新台幣開盤升1分 為30.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.3元開盤，升1分

風向轉了！李同榮：央行9月理事會可能放大水庫

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度？房市趨勢專家李同表示，政策風向已轉...

