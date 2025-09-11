台新新光金力挺亞太永續博覽會 連結永續力量、分享永續議題

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為響應永續行動，台新（2887）新光金控連續四年參與臺灣規模最大的永續會展「亞太永續博覽會」展覽，自9月11至13日於世貿中心展覽一館展出，將分享其永續成果。本屆台新新光的參展主題「連結永續力量 分享永續議題」，有別於靜態展覽，安排系列講座，集結行內各領域專業人士，以輕鬆有趣的方式，結合多項永續議題，主動與民眾交流，並透過知識分享，共同實踐「認真永續 綠色生活」。

台新新光金控總經理林維俊指出，台新新光以「認真 創新 永續」的企業精神在各面向推展永續行動，未來將持續關注「氣候行動」、「金融共榮」、和「永續賦能」等三大議題，積極推動創新的永續產品、服務、策略合作等，成為社會大眾的永續智慧好夥伴。

台新新光金控永續長李鎮宇表示，「今年是我們第四度參展，也是我們首次以台新新光的形象亮相，去年台新首次以講座形式參展，活動獲熱烈回響，今年我們規劃延續此形式，除了台新銀行、投信、投顧，這次也邀請新光人壽、銀行、投信、元富投顧一同參與，擴大連結永續力量。」

台新新光本次精心規劃的系列講座，議題涵蓋ESG各個面向，從永續發展趨勢、普惠金融，到投資理財、理債，讓初次接觸永續的民眾，能夠輕鬆掌握到發展脈動。由於近年詐騙猖獗，台新新光更特別邀請警政署刑事警察局解說「解析假投資債騙案件」，讓民眾可以多些警惕，避免受騙上當。

展覽現場還有更多類型主題，包括：永續投資、永續部門大解密、以及台股的永續投資等，內容精彩可期。台新新光邀請民眾親臨博覽會參觀台新新光攤位，見證台新新光的永續動能，一同支持永續行動。

近年來，台新新光金控永續發展成果非凡，在合併前已長年入選道瓊永續指數(DJSI)指數成分股，更分別在2025年S&P Global永續年鑑的銀行產業及保險產業分別皆獲全球Top 1％的殊榮；此外《TIME》時代雜誌公布「2025年全球500大永續企業」，台新新光金控在合併前亦雙雙入選，顯示合併後將為企業永續帶來的加乘效果。未來台新新光金控將依循國際ESG發展趨勢、恪遵金管會永續金融推動政策及相關指引，致力以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。

