土地銀行獲中央存保頒發普惠金融領航獎 落實友善金融服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行於9月10日榮獲中央存款保險公司頒發「普惠金融領航獎」，並由土地銀行副總經理程佩瑜代表受獎，展現對金融服務的重視與熱情。

為完善我國普惠金融指標體系，金管會參考國際標準訂定「我國普惠金融衡量指標」，鼓勵金融業精進服務可及性、使用性及品質等各面向，打造更友善的全方位金融服務。

在響應金管會政策與服務多元族群的需求下，土地銀行落實身心障礙者權利公約（CRPD）、「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」及「銀行業金融友善服務準則」等規範，除增設無障礙服務櫃檯、無障礙ATM、視障語音、手語翻譯、多國語言ATM、完善智能客服功能及OTP驗證外，更進一步提供身心障礙客戶跨行提款手續費減免、關懷提問及防詐、友善版定型化契約措施，保護弱勢客戶免受金融詐騙剝削。

此外，隨高齡化社會到來，土地銀行以「高齡友善金融」為宗旨強化無障礙設施，且遵循金管會「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」，定期進行員工高齡客群友善教育訓練，甚至進一步開發出「樂齡安居信託整合服務」、「安養信託」及「樂活養老貸款」等多元金融商品，協助中高齡者與身心障礙族群實現資產保障與生活自主。

金管會 土地銀行

