幣安與富蘭克林坦伯頓攜手 推動數位資產產品與計畫

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

加密貨幣交易所幣安與全球資產管理規模達1.6兆美元的領導投資機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）宣布雙方將展開合作，攜手打造面向各類投資人的數位資產計畫與解決方案。

雙方將探索結合富蘭克林坦伯頓在合規代幣化證券領域的專業，與幣安在全球交易基礎設施與投資者觸達力方面的優勢，共同開發創新解決方案。目標是透過提升資本市場的效率、透明度與可及性，實現具競爭力的收益與結算效率，以滿足投資人不斷演變的需求。

富蘭克林坦伯頓創新業務執行副總裁Sandy Kaul表示：「隨著這些工具與技術從邊緣走向金融主流，此類合作對於加速推動採用至關重要。我們不將區塊鏈視為對傳統系統的威脅，而是一個重新想像的機會。透過與幣安的合作，我們可以運用代幣化技術，將我們的Benji科技平台這類機構級解決方案帶給更廣泛的投資人，進而連結傳統與去中心化金融的世界。」

富蘭克林坦伯頓創數位資產業務執行副總裁Roger Bayston補充道：「投資人希望掌握數位資產的發展趨勢，但同時也需要更具可及性與可靠性的產品。憑藉與幣安的合作，我們將能夠推出符合全球資本市場需求的創新產品，共同打造未來的投資組合。我們的目標是將代幣化從概念落實到實踐，幫助客戶在結算、抵押品管理與投資組合建構方面實現規模化效率。」

幣安VIP與機構業務負責人Catherine Chen表示：「幣安在創新加密領域首創解決方案方面已有諸多成功實績，持續為投資人開啟更多機會與管道。此次與富蘭克林坦伯頓創的戰略合作，共同開發新產品與新計劃，進一步鞏固我們銜接加密資產與傳統資本市場，拓展更多新機遇的承諾。」

關於此次合作的更多細節與新產品發布計畫，雙方將於今年稍晚公布。

