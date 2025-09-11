星展啟動2026儲備幹部招募 不限科系培育國際視野未來領袖

星展銀行（台灣）2026年「星展儲備幹部計劃」（Management Associate Programme，MAP）即日起開放報名，預計招募逾18名金融產業新秀。作為星展最具指標性的培育計畫之一，「星展儲備幹部計劃」廣邀具備潛力與企圖心的年輕世代加入，一同在星展成就夢想，打造屬於自己的未來舞台。

星展銀行（台灣）人資長朱麗文表示，金融產業已進入數位與永續驅動的新時代，數位科技與創新思維將是未來的關鍵。我們期待透過儲備幹部計畫，招募敢於「Be the Best 追求卓越」、「Be the Change 引領變革」與「Be the Difference 發揮影響」的青年菁英，與星展一同引領台灣金融邁向新格局。

從計畫推行至今，星展見證了無數新秀的蛻變，他們累積專業、磨練領導力，並逐步成為部門骨幹與管理者。未來，星展將持續透過制度化的發展架構，協助有志青年在金融創新領域發揮專長，打造更具前瞻性的職涯藍圖。

星展儲備幹部計劃為期12個月，採「直接到指定職位」（direct to role）模式，透過跨部門專案的實際參與，結合專案實務與導師指導，讓學員在挑戰中學以致用，提供量身定製的學習體驗。本計劃旨在全面強化儲備幹部的專業技能、知識與獨立解決問題能力，並培養卓越的團隊協作精神，致力打造具備未來領袖特質的專業人才。

此外，星展提供具市場競爭力的薪酬福利與完善學習資源，支持儲備幹部在職涯初期穩健發展。結訓後，根據個人績效，表現優異者最快有機會在24個月內獲得晉升，晉升後，持續表現卓越者也有機會被提名為高潛力人才，透過申請及參與策略性人才指派與輪調計劃，可加速自身能力成長，進一步受培養成為總部或地區的高階管理人才。

今年，星展再度榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，並締造連續八年獲獎的紀錄，印證星展在人才培育與企業文化上的長期深耕，也展現對台灣市場的重視。

為加深與學生的交流互動，星展將於9月至10月期間走訪多所大專院校，包含台灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學等，舉辦實體與線上說明會，深入介紹星展儲備幹部內容與職涯發展路徑。此外，星展將於10月2日舉辦Open House活動，邀請有志者親臨辦公環境，近距離與資深主管互動與交流，體驗星展獨特的工作環境與文化。

2026年「星展儲備幹部計劃」即日起至2025年10月31日止開放報名。更多計畫資訊請見：https://www.dbs.com/careers/management-associate-programme/taiwan