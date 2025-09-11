快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

星展啟動2026儲備幹部招募 不限科系培育國際視野未來領袖

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）2026年「星展儲備幹部計劃」（Management Associate Programme，MAP）即日起開放報名，預計招募逾18名金融產業新秀。作為星展最具指標性的培育計畫之一，「星展儲備幹部計劃」廣邀具備潛力與企圖心的年輕世代加入，一同在星展成就夢想，打造屬於自己的未來舞台。

星展銀行（台灣）人資長朱麗文表示，金融產業已進入數位與永續驅動的新時代，數位科技與創新思維將是未來的關鍵。我們期待透過儲備幹部計畫，招募敢於「Be the Best 追求卓越」、「Be the Change 引領變革」與「Be the Difference 發揮影響」的青年菁英，與星展一同引領台灣金融邁向新格局。

從計畫推行至今，星展見證了無數新秀的蛻變，他們累積專業、磨練領導力，並逐步成為部門骨幹與管理者。未來，星展將持續透過制度化的發展架構，協助有志青年在金融創新領域發揮專長，打造更具前瞻性的職涯藍圖。

星展儲備幹部計劃為期12個月，採「直接到指定職位」（direct to role）模式，透過跨部門專案的實際參與，結合專案實務與導師指導，讓學員在挑戰中學以致用，提供量身定製的學習體驗。本計劃旨在全面強化儲備幹部的專業技能、知識與獨立解決問題能力，並培養卓越的團隊協作精神，致力打造具備未來領袖特質的專業人才。

此外，星展提供具市場競爭力的薪酬福利與完善學習資源，支持儲備幹部在職涯初期穩健發展。結訓後，根據個人績效，表現優異者最快有機會在24個月內獲得晉升，晉升後，持續表現卓越者也有機會被提名為高潛力人才，透過申請及參與策略性人才指派與輪調計劃，可加速自身能力成長，進一步受培養成為總部或地區的高階管理人才。

今年，星展再度榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，並締造連續八年獲獎的紀錄，印證星展在人才培育與企業文化上的長期深耕，也展現對台灣市場的重視。

為加深與學生的交流互動，星展將於9月至10月期間走訪多所大專院校，包含台灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學等，舉辦實體與線上說明會，深入介紹星展儲備幹部內容與職涯發展路徑。此外，星展將於10月2日舉辦Open House活動，邀請有志者親臨辦公環境，近距離與資深主管互動與交流，體驗星展獨特的工作環境與文化。

2026年「星展儲備幹部計劃」即日起至2025年10月31日止開放報名。更多計畫資訊請見：https://www.dbs.com/careers/management-associate-programme/taiwan

職涯 星展銀行 台灣大學

延伸閱讀

遠距工作退燒 微軟規定明年起每週進辦公室3天

中秋連假刷卡攻略！星展卡刷出滿滿儀式感，吃喝玩樂還能抽百萬環遊世界

絕美嫩妻懷3寶！郭富城再爆大喜訊 真心告白不藏了

整理包／郭富城高雄演唱會　場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

相關新聞

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

新青安貸款被排除在《銀行法》第72條之2「限貸30％以下」規範之外，外界期待可為近期低迷的房市，注入一劑強心針，但不動產業界卻持保留態度。

金控前八月賺進3,342億 匯率、基期高影響年減27%

13家金控前八月獲利昨（10）日全數公布，整體稅後純益突破3,600億元，達3,638.2億元，不過若加計已被合併的新光...

政府「窮到只剩打房」 李同榮：更大盲點「政策矛盾、首購套最高點」

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度將對市場產生什麼直接影響、9月18日...

新台幣開盤升1分 為30.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.3元開盤，升1分

風向轉了！李同榮：央行9月理事會可能放大水庫

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度？房市趨勢專家李同表示，政策風向已轉...

企業環保獎／一銀六度奪巨擘獎

第一銀行致力於強化ESG（環境、社會、公司治理），落實「永續金融，第一品牌」的長期價值，將自然風險納入授信與投資政策，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。