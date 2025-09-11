元大金控獲國家企業環保獎表揚 四度獲肯定

元大金控（2885）作為台灣首家簽署SBTi淨零排放承諾之綜合金融公司，每年盤點自身營運與投融資資產之溫室氣體排放情形，於低碳營運、永續金融、低碳供應鏈及永續倡議等四大面向表現卓越，獲環境部頒發象徵台灣最高環保榮譽獎項「國家企業環保獎」肯定，自2021年起已四度獲獎，今年度因連續三年榮獲銀級獎特別獲頒「榮譽環保企業獎座」表揚。

身為綠色先鋒，元大金控集團積極採用節能設備降低能源消耗，布局綠電使用，2024年金控及八家子公司均開始使用綠電，更發揮金融影響力推動永續採購，支持具環保、節能及綠色標章之產品，2024年全集團綠色採購金額累計約2.99億元，連續13年獲環境部表揚，持續響應環境部綠色集點政策，結合元大188永續活動接力計畫、響應地球關燈一小時等活動，鼓勵員工參與環保綠生活。

落實低碳經濟成效卓越，元大銀行推出「鑽金碳吉帳戶」，透過數位化及線上申辦服務，於2024年節省3.4億張紙張，較2023年成長1.3倍，推出低碳商品貸款優惠，鼓勵客戶優先購買新能源車。元大投信首創電子支付帳戶購買25檔基金，提供客戶更便捷的服務與降低能資源消耗，邁向永續金融願景。

身為環境永續先行者，元大金控積極接軌國際，連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)，三度獲綜合金融類全球第一名、連續五年獲國際碳揭露(CDP)「A級」最高成績及連續七年位居領導等級(Leadership Level)，2024年加入自然相關財務揭露(TNFD)為全球首批先行者、2025年加入環境部「淨零綠生活大聯盟」，持續跟進國內、外淨零趨勢，帶動產業及社會朝永續發展的目標邁進。