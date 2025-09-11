南山人壽成功定價台灣壽險業 首檔15.5年期海外美元次債

南山人壽作為台灣2024年及2025年上半年保費收入與總資產規模最大之非金控背景壽險公司，於10日透過其在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第二檔海外美元次順位資本債券，延續去年首檔海外發行的成功經驗，本次債券發行創下台灣壽險業者於海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄。

南山人壽成功定價3.95億美元15.5年期(10.5年不可贖回)次順位資本債券，定價水準為美國10年期公債利率加185個基點或5.911%，票面利率則為5.875%。投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購，訂單簿開簿一小時內即收到逾12億美元的訂單，並在當日午前突破20億美元的訂單量。

亞洲午盤過後持續看到市場投資人熱烈的迴響，最終訂單簿累積超過46億美元的規模，創下台灣保險業發行海外次順位資本債券最高的訂單簿紀錄。

本次發行成功吸引了各地區的優質投資人，最終超額認購倍數近12倍，是台灣壽險業者發行海外次順位資本債券最高倍數紀錄。本次發行分別分配87%予亞洲，13%予歐洲。就投資人種類而言，68%分配予資產管理公司、23%分配予保險公司與其他投資者、6%分配予銀行／金融機構，3%則分配予私人銀行／企業。

金管會保險局於2024年3月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券。南山人壽繼去年首度發行後，今年再度成功完成海外資本市場交易，並透過15.5年期、10.5年不可贖回的結構，進一步優化資本架構。南山人壽第二檔海外次順位資本債券的發行將進一步強化其資本適足率，為即將於2026年接軌台灣ICS制度做更充分的準備。

南山人壽成立於1963年7月，是台灣歷史最悠久的保險公司之一。逾半世紀以來，南山人壽秉持著信任、關懷、誠信的企業核心價值，用心服務每一位保戶，並致力於推動台灣保險市場的健全發展。南山人壽的保險公司財務實力評等為標準普爾 A-及惠譽 A-。

花旗、高盛、滙豐、法國巴黎銀行和瑞銀為本次交易的聯席全球協調人。