風向轉了！李同榮：央行9月理事會可能放大水庫

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

行政院會決定將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2限制之外，外界關心後續央行的態度？房市趨勢專家李同表示，政策風向已轉，他預測央行將採三部曲具體回應。

李同榮指出，過去幾年台灣的房產政策，最大的問題是窮到只剩打房政策，更大的盲點是政策矛盾、網內互打，造成市場不斷扭曲，年輕首購族不斷被政策擺佈與綁架，苦不堪言。如今房市確已降溫，矛盾的打房政策也應劃下句點。

他表示，政院拍板新青安不計入銀行法72-2條額度，顯示政府方向已在修正，預料央行將採三種回應方式：

一、換屋族限貸逐漸鬆綁：

央行已經宣布，換屋先買後賣緩衝期延至18個月，但市場普遍認為應該比照重購退稅有兩年緩衝期，對第二戶需求的市場房貸也應視市場降溫的現況，逐步放鬆為宜。

二、銀行放款不動產集中度將設法解困：

央行從去年開始要求各銀行上報不動產集中度，目前全體銀行不動產放款集中度為約36.9%，比去年最高點37.5%略微下滑，仍高於央行理想的36%以下水準，央行若持續控管各銀行集中度，對新青安鬆綁仍會產生排擠效應。

因此，央行除了可能放寬考量對不動產放款集中度標準放寬以外，由於銀行放款集中度的計算公式主要是「不動產貸款餘額/企業總放款」，也可能積極鼓勵製造業投入更多資本支出，擴大企業融資放款規模，一旦分母總放款數加大，不動產集中度就可降低。

三、9月理事會可能放大水庫，降低銀行存款準備率

銀行存款準備率是指商業銀行必須存在央行的資金比例，也就是不能用於放貸給人們或企業的比例。存款準備率比例越高，資金越緊縮，反之，比例降低，資金就越寬鬆，對於銀行總存款回流有利，也是對銀行法72-2條，不動產貸款水位不得超過30%，有降低水位的效能。

過去央行為緊縮資金，二度採取提高存款準備率措施，如今，時空不同，央行可能採降低存款準備率。目前銀行體系總存款約近60兆元，每降一碼（0.25%）存準率，市場約可多出約一千五百億資金。

李同榮最後指出，六都成屋房市已經連續三季下跌，交易量也跌至8年來谷底，確定房市進入空頭，必須有一段修正調整期，央行不必過度擔心一旦限貸政策逐漸鬆綁，房市就會起死回升。

反而是限貸令造成的市場扭曲若不適時修正，交易量過度萎縮，不但教訓不到投資客，反而傷害到首購與換屋需求市場，對產業與消費者都有害無益。

