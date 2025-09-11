企業環保獎／合庫銀行 力挺企業減碳

合庫銀行近年積極深耕環境永續領域，成果屢獲肯定，於昨（10）日榮獲環境部頒發「第七屆國家企業環保獎」非製造業組銀級獎，連續三年蟬聯此項殊榮，並獲頒榮譽環保企業獎座。

為因應全球永續趨勢及氣候變遷挑戰，合庫集團率公股同業之先成立專責「永續辦公室」，並由副總經理職級以上永續長領導，全面推動永續目標與執行策略。合庫銀行更創公股同業首例，於行政部門設立「環境永續科」，專責企業環境永續事務，展現制度化與前瞻性管理思維。

在綠色金融方面，合庫銀行積極響應政府淨零轉型政策，結合金融本業推出「六大核心戰略產業」政策貸款，涵蓋能源轉型與產業升級等多項優惠專案，包括太陽光電與生質能源發電設備貸款、ESG機器設備貸款、永續連結貸款等，並配合經濟部深度節能措施，訂定「節能服務業專案貸款作業要點」，導入ESCO商業模式之企業放款，以資金支持企業減碳，實踐綠色金融使命。

合庫銀行總行大樓於2024年獲內政部認證為既有建築能效標示最高等級「第1+級近零碳建築」，同年取得綠建築標章「鑽石級」肯定，並開放作為觀摩參觀的標竿案例，分享既有建築轉型智慧淨零經驗，樹立金融業節能減碳典範。

近年為鼓勵員工從日常辦公實踐綠色生活，積極推動綠色辦公，包含低碳飲食、無紙化會議、環保教育訓練，及擴大綠色採購等面向，目前國內全據點皆已導入綠色辦公，建構國內金融業最大綠色辦公網絡。合庫銀行亦積極參與環境公益，於去年啟動「環境教育校園列車」計畫，陸續停靠四所國中小學，舉辦環保主題活動，宣導熱門環保議題，期望啟發下一代對永續議題的關注與行動力，投入守護地球的行動。

展望未來，合庫銀行將持續透過全面性的策略規畫、有效率的內部管理、創新的金融服務以及積極社會參與，將ESG思維與業務深度結合，擴大發揮綠色金融影響力。