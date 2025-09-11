企業環保獎／玉山銀行 連七年拿大獎

行政院環境部於昨（10）日舉辦「第七屆國家企業環保獎」頒獎典禮暨總統府晉見表揚儀式。玉山銀行已連續七年獲獎，本屆更是第三度榮獲「國家企業環保獎」最高榮譽「巨擘獎」，肯定玉山對環保及永續的長期投入。

玉山在低碳營運方面，對標國際科學基礎減碳目標SBTi，透過科學化、系統化的環境與能源管理，建立明確減碳目標，推動營運環境節能減碳。經統計2024年範疇一、二的碳排放量較基準年降低48.6%，已提前達成SBTi 2030年降低42%目標。此外，持續打造低碳營運據點，目前國內自有大樓77%已取得綠建築認證、89%完成建置太陽能板；能源使用方面，國內據點再生能源使用比例達61%，持續朝國內據點2030年、國外據點2040年100%使用再生能源目標邁進。

在企業永續轉型推動上，除自身營運之外，玉山深信永續須與顧客共同努力方能達成。為此，連續四年舉辦ESG永續倡議行動，並且打造永續轉型平台，致力成為企業邁向永續的靠山，例如攜手台灣中油完成OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures) 連結貸款，創市場之先與企業商議將取得台灣「保育共生地認證」作為生物多樣性保育指標之一。

在產業轉型及生活轉型面向，玉山實踐「Farm to Table友善食材價值鏈」，結合金融專業支持食農轉型，協助農友採用環境友善農法取得永續農業標章，提升農產品永續價值與競爭力。透過整合資訊與金流的數位平台，連結有機供應商與消費者，促進產銷鏈的永續轉型與透明化。另為鼓勵玉山信用卡卡友在生活中實踐減碳行動，推出「支付碳帳戶」、「消費碳足跡計算器」，協助卡友掌握消費所產生的碳足跡，引導低碳消費行為，將減碳行動落實於日常生活。

玉山銀行三度榮獲巨擘獎殊榮，除了是肯定玉山長期在ESG永續的努力，更是驅動持續向前進的動力。展望未來，玉山將一本初衷，持續發揮金融正向影響力，攜手志同道合夥伴們一同創造台灣綠色永續新篇章。