企業環保獎／中國信託銀行 綠色金融勝出

中國信託銀行秉持「永續成長、責任營運、共榮社會」核心理念，積極推動綠色金融與環境永續，昨（10）日榮獲環境部「第七屆國家企業環保獎」銀級獎，充分展現其在實踐ESG（環境、社會、公司治理）上的長期努力。頒獎典禮由環境部部長彭啟明主持，中信金控總經理高麗雪代表領獎，並受邀赴總統府接受副總統蕭美琴表揚。

「國家企業環保獎」為環境部設立之企業環保最高榮譽，旨在鼓勵企業落實環境保護與社會責任，並藉公開表彰帶動產業跟進，提升國際競爭力。評核面向包括環境政策與管理、能源及資源節用、汙染防治與減量、環境參與及其他績優事蹟。主辦單位肯定中信銀行在永續金融、低碳轉型及社會公益上的長期耕耘，並強調該行同仁對永續發展的承諾與成果，是此次脫穎而出的關鍵。

中信金控（2891）早在2022年即將「2050淨零排放」納入集團長期發展目標，並建立科學基礎減量目標（SBT）管理機制，迄今累計採購綠電達3,920萬度。同時，對外積極參與全球永續倡議，對內打造綠色供應鏈，並設立「供應商評鑑永續卓越獎」，推動上下游共同邁向永續。

在供應鏈管理上，中信銀行持續推動綠色採購，優先使用環保標章產品與技術，2024年綠色採購金額達4.63億元。內部則積極倡導節能減碳，如節能、省水、省紙、垃圾分類與資源再利用。中國信託金融園區更取得美國綠色建築協會LEED v4.1 O+M白金級及台灣EEWH鑽石級雙認證，並設立全台首座戶外蕨類主題生態公園。

資源循環方面，中信銀行已取得ISO 46001水資源效率管理系統認證，年度節水率達8.15%，並設置雨水回收系統，實現冷卻水塔100%回收雨水再利用。此外，該行推動數位辦公，包括電子公文與線上會議系統，強化影印紙與通勤碳排管理，減少資源耗用。員工餐廳亦取得綠色環保餐廳認證，並利用廚餘破碎與發酵技術，每年可處理約12公噸廚餘，製成有機肥料回用於園區植栽。

中信金控同時是全台首家發布自然相關財務揭露（TNFD）報告的企業，展現對自然資本風險管理的重視。