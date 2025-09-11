企業環保獎／凱基壽 邁進碳中和

凱基人壽長期致力環境永續與綠色營運，以行動實踐淨零碳排目標，昨（10）日接受環境部表揚，成為壽險業唯一獲頒國家級最高環保榮譽「第七屆國家企業環保獎」銅級獎肯定的業者，會後並至總統府晉見副總統蕭美琴，期許持續為環境永續做出貢獻。

評審委員肯定凱基人壽的國際接軌能力及環境管理專業，在循環經濟、碳中和推動上都有卓越成果；凱基人壽總經理郭瑜玲表示，獲此殊榮對凱基人壽長期推動永續價值鏈循環的社會回饋是一大肯定，會持續落實低碳營運與責任金融，響應政府政策，發揮金融影響力，促進價值鏈去碳化，用行動守護永續未來。

凱基人壽總部大樓為黃金級綠建築，並於2025年8月通過國際最新ISO 14068-1:2023碳中和標準第三方查證，展現減碳成效；此外，響應集團淨零目標，為國內首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排之保險業者，並設定2040年達成自身營運淨零碳排。為達成減碳路徑，凱基人壽持續提高再生能源使用、推動各項節能措施，自建大樓均設置太陽能發電系統，推動100%綠電的自發自用，並以興建完成時取得綠建築標章為原則。

為落實資源循環再利用，凱基人壽積極採取「以租代買」，公務車100%為租賃；並自2024年起啟動「員工餐廳廚餘永續零廢棄計畫」，為金融業首創將黑水虻技術導入廚餘處理流程。透過「減量、再利用、再生」三大策略，將員工餐廳廚餘轉化為高營養價值的肥料，提供予農民運用栽種，生產的蔬果再規劃採購成為員工餐廳食材，打造循環永續農業價值鏈。

凱基人壽自2015年啟動ISO 14064-1溫室氣體盤查，每年通過第三方查證，國內外營運據點盤查及查證覆蓋率達100%。2024年自身營運排放量較前一年度減降逾8%，排放密集度則較前一年度減降近20%。展望未來，凱基人壽將持續發揮機構投資人的影響力，積極投入綠色與永續產業。