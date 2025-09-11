企業環保獎／凱基壽 邁進碳中和

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
凱基人壽為壽險業唯一獲國家級最高環保榮譽「國家企業環保獎」殊榮，致力推動環境永續與綠色營運備受肯定，由環境部彭啟明部長（左）頒獎，凱基人壽總經理郭瑜玲（右）代表受獎。凱基人壽／提供
凱基人壽為壽險業唯一獲國家級最高環保榮譽「國家企業環保獎」殊榮，致力推動環境永續與綠色營運備受肯定，由環境部彭啟明部長（左）頒獎，凱基人壽總經理郭瑜玲（右）代表受獎。凱基人壽／提供

凱基人壽長期致力環境永續與綠色營運，以行動實踐淨零碳排目標，昨（10）日接受環境部表揚，成為壽險業唯一獲頒國家級最高環保榮譽「第七屆國家企業環保獎」銅級獎肯定的業者，會後並至總統府晉見副總統蕭美琴，期許持續為環境永續做出貢獻。

評審委員肯定凱基人壽的國際接軌能力及環境管理專業，在循環經濟、碳中和推動上都有卓越成果；凱基人壽總經理郭瑜玲表示，獲此殊榮對凱基人壽長期推動永續價值鏈循環的社會回饋是一大肯定，會持續落實低碳營運與責任金融，響應政府政策，發揮金融影響力，促進價值鏈去碳化，用行動守護永續未來。

凱基人壽總部大樓為黃金級綠建築，並於2025年8月通過國際最新ISO 14068-1:2023碳中和標準第三方查證，展現減碳成效；此外，響應集團淨零目標，為國內首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排之保險業者，並設定2040年達成自身營運淨零碳排。為達成減碳路徑，凱基人壽持續提高再生能源使用、推動各項節能措施，自建大樓均設置太陽能發電系統，推動100%綠電的自發自用，並以興建完成時取得綠建築標章為原則。

為落實資源循環再利用，凱基人壽積極採取「以租代買」，公務車100%為租賃；並自2024年起啟動「員工餐廳廚餘永續零廢棄計畫」，為金融業首創將黑水虻技術導入廚餘處理流程。透過「減量、再利用、再生」三大策略，將員工餐廳廚餘轉化為高營養價值的肥料，提供予農民運用栽種，生產的蔬果再規劃採購成為員工餐廳食材，打造循環永續農業價值鏈。

凱基人壽自2015年啟動ISO 14064-1溫室氣體盤查，每年通過第三方查證，國內外營運據點盤查及查證覆蓋率達100%。2024年自身營運排放量較前一年度減降逾8%，排放密集度則較前一年度減降近20%。展望未來，凱基人壽將持續發揮機構投資人的影響力，積極投入綠色與永續產業。

永續 淨零 綠建築

延伸閱讀

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

金控業前八月獲利衝3,200億 國泰、富邦、台新新光金業績今揭曉

凱基壽推進友善金融

最牛一輪／龍德揚帆 凱基54啟航

相關新聞

智財法院判決泰山投資街口無效 街口：我們是善意第三方

泰山新經營團隊訴請街口金科返還投資款近36億元，一審勝訴，街口金科已向法院提出上訴，二審迄今已開庭二次，對於今天智財法院...

金控前八月賺進3,342億 匯率、基期高影響年減27%

13家金控前八月獲利昨（10）日全數公布，整體稅後純益突破3,600億元，達3,638.2億元，不過若加計已被合併的新光...

挪威克朗、印度盧比等「冷門外幣」怎兌換？央行：兩招解決

國人出國旅遊風氣越來越盛行，旅行地也越來越特別，已經不限於日韓歐美等傳統地點，然而，國內銀行基於經營策略和成本考量，通常...

企業環保獎／一銀六度奪巨擘獎

第一銀行致力於強化ESG（環境、社會、公司治理），落實「永續金融，第一品牌」的長期價值，將自然風險納入授信與投資政策，也...

第一銀行淨零轉型 資源循環再利用

第一銀行實踐環境永續不遺餘力，配合「全國菸蒂不落地方案」，陸續完成總行大樓、延平大樓、中山大樓及大稻埕分行等四處菸蒂不落...

企業環保獎／中國信託銀行 綠色金融勝出

中國信託銀行秉持「永續成長、責任營運、共榮社會」核心理念，積極推動綠色金融與環境永續，昨（10）日榮獲環境部「第七屆國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。