第一銀行淨零轉型 資源循環再利用
第一銀行實踐環境永續不遺餘力，配合「全國菸蒂不落地方案」，陸續完成總行大樓、延平大樓、中山大樓及大稻埕分行等四處菸蒂不落地示範區設置。
此外，總行員工餐廳取得環境部「綠食飯桌」認證，廚餘回收製成的「綠金肥」取得農業部肥料登記證，實現資源循環再利用。
值得一提的是，第一銀行持續推展生物多樣性，投入台灣珍貴稀有保育類動物「台北赤蛙」野外族群復育研究，同時攜手黑潮海洋文教基金會，將花蓮外海太平洋區域申請聯合國的海洋哺乳動物重要棲地（IMMAs）認證，並完成海洋藍碳方法學探究。
第一銀行秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」經營理念，從綠色金融角度助力2050淨零轉型，將環境永續治理內化為企業文化，以實際行動邁向永續未來，展現從金融專業延伸至環境保護的深遠影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言