第一銀行淨零轉型 資源循環再利用

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

第一銀行實踐環境永續不遺餘力，配合「全國菸蒂不落地方案」，陸續完成總行大樓、延平大樓、中山大樓及大稻埕分行等四處菸蒂不落地示範區設置。

此外，總行員工餐廳取得環境部「綠食飯桌」認證，廚餘回收製成的「綠金肥」取得農業部肥料登記證，實現資源循環再利用。

值得一提的是，第一銀行持續推展生物多樣性，投入台灣珍貴稀有保育類動物「台北赤蛙」野外族群復育研究，同時攜手黑潮海洋文教基金會，將花蓮外海太平洋區域申請聯合國的海洋哺乳動物重要棲地（IMMAs）認證，並完成海洋藍碳方法學探究。

第一銀行秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」經營理念，從綠色金融角度助力2050淨零轉型，將環境永續治理內化為企業文化，以實際行動邁向永續未來，展現從金融專業延伸至環境保護的深遠影響力。

