企業環保獎／一銀六度奪巨擘獎

第一銀行致力於強化ESG（環境、社會、公司治理），落實「永續金融，第一品牌」的長期價值，將自然風險納入授信與投資政策，也攜手產官學研推動瀕危動物保育、鳥類窗殺改善、海洋藍碳研究及環境教育等多項行動，今年再度獲環境部「國家企業環保獎」肯定，榮膺最高榮譽「巨擘獎」，由環境部長彭啟明頒獎，第一銀行總經理周朝崇代表受獎，並由第一銀行董事長邱月琴代表接受副總統蕭美琴晉見表揚。

企環獎為台灣最具指標性的環境永續獎項之一，獲獎單位皆為業界推動環境保護及永續發展之佼佼者；其中，巨擘獎更是最高榮譽，表彰永續實踐最為卓越的標竿典範，以2025年為例，全台製造業僅一家、非製造業僅二家企業獲獎。第一銀行自第一屆起積極參獎，至今已榮獲「巨擘獎」六次與「金級獎」一次，且因多次勇奪銀級以上獎項，獲頒「榮譽環保企業獎座」，六度拿下巨擘獎殊榮更寫下全國首例。

第一銀行積極響應「2050淨零轉型」十二項關鍵戰略，發展「綠色金融」、「淨零綠生活」、「自然碳匯」與「資源循環零廢棄」等行動方案，依據PCAF（碳核算金融聯盟）與SBTi（科學減碳目標），規劃減碳與自然影響路徑，針對高污染/高碳排產業訂定授信限額控管，於融資評估時依授信戶之ESG表現進行評分與分級，提供妥適額度與授信條件，也徵取「永續發展承諾書」、落實貸後追蹤管理，引導資金流向對地球友善的方向。

重視能源效率的第一銀行，自2009年起導入減碳管理政策，陸續改善全國自有大樓節能設備及能源消耗，並推動自有行舍取得綠建築標章、建築能效1+級及零碳綠屋頂，辦公空間累計201處取得環境部綠色辦公認證，且攜手社團法人台北市野鳥學會推動《第一方針——都市鳥類安居計畫》，以窗殺熱點盤點分析、設計防鳥撞窗貼、建立超過10處示範點及辦理工作坊等，建立友善鳥類網絡，樹立國內金融業綠色辦公的典範。