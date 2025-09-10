金控前八月賺進3,342億 匯率、基期高影響年減27%

13家金控前八月獲利昨（10）日全數公布，整體稅後純益突破3,600億元，達3,638.2億元，不過若加計已被合併的新光金前半年獲利，整體金控前八月獲利3,342.8億元，較去年同期4,641.8億元，衰退27.9%，主要是去年基期高，且今年以來，受匯率、資本市場影響，獲利明顯下滑。

昨日公布的金控中，富邦金（2881）稅後純益734.8億元，每股稅後純益（EPS）一舉突破5元，穩居獲利王，國泰金獲利也達650.5億元，EPS達4.18元，至於台新新光金稅後純益則為185.4億元，EPS達1.13元。

13家金控最新獲利

富邦金8月自結合併稅後純益111億元，小幅月增0.6%，年增100.7%，累計前八月合併稅後純益734.8億元，年減35.1%，減幅持續收斂，EPS為5.11元。

富邦金旗下子公司表現亮眼，台北富邦銀行8月稅後純益32.6億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長12%，為歷年8月新高，累計前八月稅後純益257.4億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高；富邦人壽8月稅後純益為58.1億元，累計前八月稅後純益362.8億元，前八月新契約保費收入達799億元，估排名業界第二。

國泰金控8月合併稅後純益102.7億元，月增13.8％、年增95.2％，創史上單月同期第三高，累計前八月稅後純益650.5億元，年減33.8％，EPS為4.18元，各子公司核心業務動能穩健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

國壽8月合併稅後純益53.3億元，累計前八月賺283.7億元，8月主要獲利來自國內外股票資本利得及股息收入，且因避險發揮功效，單月獲利創同期第四高。

國泰世華銀行8月合併稅後純益36.9億元，累計前八月312.8億元，年增14%，主要受惠於放款成長動能強健、財管業績成長及信用卡消費穩定增加，稅後純益續創同期歷史新高。

台新新光金控8月為合併後首次完整認列原新光金全數獲利，單月自結稅後純益47億元，為歷年第三高，月增29.8%，年增69.6%，累計前八月合併稅後純益185.4億元，年增20.8%，創歷年新高，EPS達1.13元。子公司台新銀行8月稅後純益20.1億元，累積稅後純益為135.6億元，較去年同期增加9.7%，續創歷年同期新高；新光人壽8月稅後淨損9.1億元。