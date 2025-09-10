五大壽險前八月獲利千億元

8月全球關稅情勢漸明朗，且Fed於全球央行年會再釋降息訊號，激勵股市創高，壽險業積極實現資本利得，加上經常性收益持續挹注，獲利表現穩健。據統計，六大壽險8月合計稅後純益167.3億元，小幅月增1.2％，年增266%；扣除新壽後，五大壽險累計前八月賺進1,001.7億元，較去年同期減逾五成，差距逐漸縮小。

統計五大壽險8月表現，以富邦人壽奪冠、單月稅後純益58.1億元，國泰人壽53.3億元居次，南山人壽25.5億元位居第三，後續依序為台灣人壽稅後純益23.8億元、凱基人壽15.6億元。累計前八月表現，依序為富邦人壽稅後純益362.8億元、國泰人壽283.7億元、南山人壽177.3億元、台灣人壽113.4億元、凱基人壽64.58億元。

新光人壽8月稅後淨損9.1億元，較上月獲利低，主要是因8月股利收益較少，在保險本業持續穩健發展，聚焦推動外幣保單及價值型商品銷售。由於合併原因，只計入合併基準日（7月24日）後經營績效，稅後獲利（7月24日至今）為8.9億元。

富邦人壽表示，由於加權指數於8月再創新高，台股部位實現部分資本利得。債市方面，亦把握時機增加配置提高固定收益，並維持充足資金，以彈性因應未來市況變化。國泰人壽指出，8月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注。