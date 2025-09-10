熱錢急行軍 台幣連五紅

台股在資金行情持續推升下，指數不斷突破新高，外資熱錢加速回補，帶動新台幣強勢升值。新台幣昨（10）日盤中一度大漲1.7角，升破30.3元關卡，最高觸及30.21元；不過，尾盤時「老大（央行）」出手調節，最終以30.31元作收，新台幣連五紅，單日升值7分，累計升值4.18角，成交量放大至23.56億美元。

外資在股匯雙市同步加碼，單日買超台股489.4億元，匯銀人士估，昨日熱錢匯入金額達10至11億美元，推升股、匯雙雙走揚。

新台幣兌美元走勢

市場普遍預期，美國聯準會（Fed）本月將啟動降息，美元指數近期壓在98之下，加上亞洲資金回流效應，使新台幣自9月4日以來連續五個交易日升值，累計漲幅已達4.18角。若以昨日盤中高點30.21元計算，升幅更達5.18角，凸顯熱錢流入猶如急行軍。

外匯交易員指出，新台幣昨日升破30.3元後，出口商因擔憂後續匯率走勢，紛紛恐慌性拋匯，加大市場波動。尾盤最後30分鐘，「老大」再度主導市場，以「一個人的武林」之姿調節匯價，最終將匯價維持在30.3元附近收盤。

基本面支撐也是新台幣走強的重要因素。台灣8月出口金額達584.9億美元，不僅連續四個月創下歷史新高，更已出現「連22紅」的佳績。分析指出，AI需求依舊強勁，並未受到關稅衝擊，成為推升出口與支撐匯率的關鍵。匯銀預期，在外資持續回流與基本面優勢下，本周新台幣有望進一步挑戰30.15元。

同時，遠期市場反映出投資人情緒，1個月NDF（無本金交割遠期外匯）的換匯點折價已擴大至130點，顯示資金普遍押注新台幣短期續升。

美元指數則回升0.39%，新台幣昨日兌美元升值0.23%，再度躍居「最強亞幣」，韓元升值0.05%，人民幣升值0.04%，其餘日圓則下跌0.2%，新加坡幣小幅貶值0.09%；歐元則貶幅達0.42%。市場焦點已轉向即將公布的美國8月生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）。