台新銀推普惠金融 績優

台新銀行憑藉數位創新實力，持續推動普惠金融，昨（10）日榮獲中央存款保險公司「普惠金融領航獎」肯定，再次彰顯推動金融平權、保障小額存款戶權益的堅定承諾。

中央存保於成立40周年慶祝茶會中舉行頒獎典禮，台新銀行以服務全台390萬戶存款新台幣300萬元以下客戶的斐然績效榮獲殊榮，並由台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟代表領獎。

在數位服務領域，台新銀行Richart已突破440萬戶用戶數，穩居全台第一大數位帳戶。台新Richart提供民眾一站式線上申請台幣帳戶、外幣帳戶與台新證券交割帳戶的便利服務，更提供了多元化的選擇，包括新戶可享3.5%優利子帳戶優惠利率，協助穩健累積資產；小資族群可以最低10元起申購基金，輕鬆展開理財規劃等金融服務。

在實體服務方面，台新銀行深知實體分行是中高齡族群相對信賴的金融據點，持續推動多項金融友善措施。目前全台101家分行均加入「失智友善守護站」計畫，張貼「失智友善」標示，為失智症患者及家屬提供貼心守護。此外，針對身障民眾，台新銀行各分行ATM全面配備輪椅操作模式與視障語音服務。針對外國旅客與移工金融需求，推出七國語言介面，並推出首創「ATM跨境匯款代收」服務。

展望未來，隨著與新光銀行正式合併，台新銀行除網路客戶為全台第一，分行規模更將有超過200間的據點分布，將位居全台第二。同時，台新銀行積極擴大ATM布局，至今年8月底全台ATM數量約4,300台，規模亦位列全台第三。未來，台新銀行將持續全面提升金融服務覆蓋率與地區可及性，以實際行動拉近不同族群與金融服務的距離。

台新銀行秉持「認真、創新、永續」的核心精神，持續擴大金融服務版圖，實現普惠金融與公平待客的願景。今年更於首屆「台灣金融業公平待客大調查」中，榮獲前25%卓越銀行業之列。