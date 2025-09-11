台新銀推普惠金融 績優

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行榮獲中央存款保險公司頒發「普惠金融領航獎」，由金管會銀行局局長童政彰頒獎給台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟（右）。 台新銀行／提供
台新銀行憑藉數位創新實力，持續推動普惠金融，昨（10）日榮獲中央存款保險公司「普惠金融領航獎」肯定，再次彰顯推動金融平權、保障小額存款戶權益的堅定承諾。

中央存保於成立40周年慶祝茶會中舉行頒獎典禮，台新銀行以服務全台390萬戶存款新台幣300萬元以下客戶的斐然績效榮獲殊榮，並由台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟代表領獎。

在數位服務領域，台新銀行Richart已突破440萬戶用戶數，穩居全台第一大數位帳戶。台新Richart提供民眾一站式線上申請台幣帳戶、外幣帳戶與台新證券交割帳戶的便利服務，更提供了多元化的選擇，包括新戶可享3.5%優利子帳戶優惠利率，協助穩健累積資產；小資族群可以最低10元起申購基金，輕鬆展開理財規劃等金融服務。

在實體服務方面，台新銀行深知實體分行是中高齡族群相對信賴的金融據點，持續推動多項金融友善措施。目前全台101家分行均加入「失智友善守護站」計畫，張貼「失智友善」標示，為失智症患者及家屬提供貼心守護。此外，針對身障民眾，台新銀行各分行ATM全面配備輪椅操作模式與視障語音服務。針對外國旅客與移工金融需求，推出七國語言介面，並推出首創「ATM跨境匯款代收」服務。

展望未來，隨著與新光銀行正式合併，台新銀行除網路客戶為全台第一，分行規模更將有超過200間的據點分布，將位居全台第二。同時，台新銀行積極擴大ATM布局，至今年8月底全台ATM數量約4,300台，規模亦位列全台第三。未來，台新銀行將持續全面提升金融服務覆蓋率與地區可及性，以實際行動拉近不同族群與金融服務的距離。

台新銀行秉持「認真、創新、永續」的核心精神，持續擴大金融服務版圖，實現普惠金融與公平待客的願景。今年更於首屆「台灣金融業公平待客大調查」中，榮獲前25%卓越銀行業之列。

