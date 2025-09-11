台企銀攜高檢 防詐阻詐

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
台企銀攜手高檢署簽署可疑交易分析機制MOU，台企銀董事長李嘉祥（左四起）、法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、台企銀總經理李國忠（右），及雙北三個地檢署檢察長出席。台企銀／提供
台企銀攜手高檢署簽署可疑交易分析機制MOU，台企銀董事長李嘉祥（左四起）、法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、台企銀總經理李國忠（右），及雙北三個地檢署檢察長出席。台企銀／提供

金融詐騙與洗錢手法不斷翻新，為保障民眾財產安全，台灣企銀（2834）昨（10）日與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」（MOU），加速雙方資訊互通、協助從源頭防範詐騙。台企銀是第一家與高檢署簽MOU的公股銀行，雙方結合司法偵查與金融科技打擊犯罪，展現建構防詐守護網的堅定決心。

在法務部部長鄭銘謙見證下，台企銀董事長李嘉祥與臺灣高等檢署檢察長張斗輝代表簽署意向書，金管會銀行局副局長王允中、臺北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長郭永發、士林地檢署檢察長張云綺等均到場觀禮。

鄭銘謙致詞表示，打詐要讓民眾有感，此次台企銀與臺灣高等檢察署公私協力，將有助於提升阻詐效益。李嘉祥也強調，本次合作整合檢調單位的情報資源，與台企銀的金融科技能力，導入大數據分析與AI技術，將提升對可疑交易的即時識別與資金攔阻效率、精準阻詐。

張斗輝說明，雙方合作於事前精準辨識並管控潛在不法帳戶，爭取盡快將款項追回，建立更嚴密的預警與打擊機制；王允中也對台企銀積極防詐的各項作為表示肯定。這也是繼今年7月，台企銀與刑事局簽署反詐騙合作意向書後，公私協力再次合作阻詐。

台企銀已建立多層次防護機制，包括身分驗證強化、預警監控系統及AI智慧防詐架構。近期攜手中華電信等單位，推出全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，透過即時偵測用戶觸及SIM卡高風險行為時，自動啟動多段驗證流程。截至今年7月底已舉辦逾211場講座，涵蓋多元族群；下半年將透過園遊會、博覽會等活動持續提升民眾防詐意識。

