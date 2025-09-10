快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

幣安與富蘭克林坦伯頓攜手 推動數位資產產品與計畫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
幣安與全球資產管理規模達1.6兆美元的投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）10日宣布，雙方將展開合作，攜手打造面向各類投資人的數位資產計畫與解決方案。圖／幣安提供
幣安與全球資產管理規模達1.6兆美元的投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）10日宣布，雙方將展開合作，攜手打造面向各類投資人的數位資產計畫與解決方案。圖／幣安提供

全球註冊用戶數與交易量領先的加密貨幣交易所幣安，與全球資產管理規模達 1.6 兆美元的投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）今日宣布，雙方將展開合作，攜手打造面向各類投資人的數位資產計畫與解決方案。

雙方將探索結合富蘭克林坦伯頓在合規代幣化證券領域的專業，與幣安在全球交易基礎設施與投資者觸達力方面的優勢，共同開發創新解決方案。目標是透過提升資本市場的效率、透明度與可及性，實現具競爭力的收益與結算效率，以滿足投資人不斷演變的需求。

富蘭克林坦伯頓創新業務執行副總裁 Sandy Kaul 表示：「隨著這些工具與技術從邊緣走向金融主流，此類合作對於加速推動採用至關重要。我們不將區塊鏈視為對傳統系統的威脅，而是一個重新想像的機會。透過與幣安的合作，我們可以運用代幣化技術，將我們的 Benji 科技平台這類機構級解決方案帶給更廣泛的投資人，進而連結傳統與去中心化金融的世界。」

富蘭克林坦伯頓創數位資產業務執行副總裁 Roger Bayston 補充道：「投資人希望掌握數位資產的發展趨勢，但同時也需要更具可及性與可靠性的產品。憑藉與幣安的合作，我們將能夠推出符合全球資本市場需求的創新產品，共同打造未來的投資組合。我們的目標是將代幣化從概念落實到實踐，幫助客戶在結算、抵押品管理與投資組合建構方面實現規模化效率。」

幣安 VIP 與機構業務負責人 Catherine Chen 表示：「幣安在創新加密領域首創解決方案方面已有諸多成功實績，持續為投資人開啟更多機會與管道。此次與富蘭克林坦伯頓創的戰略合作，共同開發新產品與新計劃，進一步鞏固我們銜接加密資產與傳統資本市場，拓展更多新機遇的承諾。」

關於此次合作的更多細節與新產品發布計畫，雙方將於今年稍晚公布。

富蘭克林 資本市場

延伸閱讀

台股飆漲創歷史新高！00905稱霸市值型ETF…現在還可以上車嗎？

螞蟻推千億能源資產「上鏈」

黃金價格屢創新高 相關基金績效爆發 投資報酬驚人

富坦新興國家固定型 給力

相關新聞

泰山36億元投資街口遭判決無效 街口這樣說

老牌食品廠泰山（1218）經營權之爭衍生的出售全家便利商店80億股權，以及投資街口支付36億元、增建包裝水廠案等3項董事...

挪威克朗、印度盧比等「冷門外幣」怎兌換？央行：兩招解決

國人出國旅遊風氣越來越盛行，旅行地也越來越特別，已經不限於日韓歐美等傳統地點，然而，國內銀行基於經營策略和成本考量，通常...

新青安鬆綁千億活水可救房市？建商搖頭：應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月。寶和建設執行副總...

熱錢湧入股匯狂飆 新台幣連5升央行踩煞車收30.31元

美國降息預期發酵，引爆資金行情，台灣續上演股匯雙漲的大戲，台股今天激情突破25000點，再寫歷史新高，新台幣兌美元延續凌...

卓揆：持續推動數位轉型及韌性治理 讓國人「存款放心取款安心」

行政院長卓榮泰10日出席「中央存款保險公司40周年慶祝茶會」時表示，行政院將繼續推動數位轉型及韌性治理，並強化跨機構協作...

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。