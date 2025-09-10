泰山36億元投資街口遭判決無效 街口這樣說

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
街口支付。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
老牌食品廠泰山（1218）經營權之爭衍生的出售全家便利商店80億股權，以及投資街口支付36億元、增建包裝水廠案等3項董事會決議訴訟，今日皆遭智慧財產法院依程序瑕疵為由判決無效。可上訴。對此，街口表示，法律上街口是「善意第三方」，此判決完全不影響進行中之民事訴訟。

街口強調，泰山董事會是否合法，街口無從得知，更不應將泰山本身的過錯怪罪於街口。

街口金融科技與泰山公司股權爭議正在二審審理中。街口金科日前聲明指出，泰山公司不願以溝通解決問題，選擇以媒體惡意攻擊，已嚴重損害街口電子支付利益。若泰山堅持不願溝通且持續傷害街口金科，街口金科不排除向泰山公司請求民事損害賠償。

泰山 董事 街口支付 全家便利商店

