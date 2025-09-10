新青安鬆綁千億活水可救房市？建商搖頭：應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月。寶和建設執行副總經理王董騏表示，短期內放貸資金增加仍然有限，目前僅能說信心面回溫作用大於實際面，在房價基期不斷提高下，央行未來應考慮適度放寬不動產放款比例，避免房市資金受到大幅限制。

王董騏表示，央行的第七波信用管制對房地產如同緊箍咒，目的就是要房價受到明顯抑制；而觀察代表中古屋房價的「信義房價指數」2025年第1、2季連續下挫，而代表新建案的「國泰房地產指數」第2季下跌、第3季漲跌仍有變數；反觀今年中和區在第2季開出最高122萬元的新高價位，房價一漲一跌之間，政府對於是否繼續打房確實承受不同壓力。

「政府應該審視此次造成高房價的原因，並非單純都是投機炒作造成」王董騏說，從政府祭出信用管制、囤房稅、房地合一稅後有效抑制短期投機炒作讓交易量下跌，但近3年來仍然受到缺工缺料、輸入性以及消費性通膨影響，房價仍小漲或持平，政府不應將房價打下來作為最主要目標，而是應該尊重市場供需機制來自然調控，配合社宅與租屋補貼、首購屋(利息)補貼等配套政策，並兼顧自住客的貸款需求，讓不同居住需求的人都能找到合適的購租屋方案。

王董騏表示，市場普遍認為就算鬆綁第七波信用管制，央行仍然會盯緊不動產放款集中度及不動產放款總量管制，以目前不動產放款集中度水位維持36至37%左右，央行不可能真的打開大水位讓資金進入市場。

再者，以目前成本提高帶動房價上漲，不動產集中地將不可避免地會不斷提高，央行或可比照美國、英國、澳洲經驗，適度放寬不動產放款集中度的比例，「雖然危老、都更等改建融資需求雖被排除在銀行法第72 -2條限制外，但仍會受到總量管制影響的疑慮。」

王董騏指出，國銀雖承作首購貸款，不過一般民營銀行因不動產放款水位仍高，因此實務上還是會擇優選擇客戶核貸，短時間變動不會太大；此外，當前房市氛圍處於觀望，買賣最大的問題還是雙方對於價格的認知，倘若無法順利成交，雖央行放寬先買後賣的切結期限至18個月，民眾可能還是要留意，換屋時房屋買賣間自有資金與貸款的銜接。