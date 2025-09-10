實際行動推行普惠金融 台新銀獲中央存保「普惠金融領航獎」肯定

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行實際行動推行普惠金融，獲中央存保普惠金融領航獎肯定。由銀行局長童振源（左）頒獎，台新銀數位金融處資深副總經理黃天麟代表領獎。圖／台新銀行提供
台新銀行實際行動推行普惠金融，獲中央存保普惠金融領航獎肯定。由銀行局長童振源（左）頒獎，台新銀數位金融處資深副總經理黃天麟代表領獎。圖／台新銀行提供

台新銀行憑藉數位創新實力，持續推動普惠金融，今日榮獲中央存款保險公司「普惠金融領航獎」肯定，再次彰顯推動金融平權、保障小額存款戶權益的堅定承諾。

台新銀以服務全台390萬戶存款新台幣300萬元以下客戶的斐然績效榮獲殊榮，並由台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟代表領獎。

在數位服務領域，台新銀行Richart已突破440萬戶用戶數，穩居全台第一大數位帳戶，充分展現數位金融普及化的成就。台新Richart 打破地域限制，提供民眾一站式線上申請臺幣帳戶、外幣帳戶與台新證券交割帳戶的便利服務。在實體服務方面，台新銀實體分行持續推動多項金融友善措施。目前全台101家分行均加入「失智友善守護站」計畫，張貼「失智友善」標示，為失智症患者及家屬提供貼心守護。此外，針對身障民眾，台新銀行各分行ATM全面配備輪椅操作模式與視障語音服務，確保弱勢族群無障礙使用銀行設施。並且針對外國旅客與移工金融需求，台新銀行也推出七國語言介面，並推出首創「ATM跨境匯款代收」服務，解決跨境匯款痛點，實現普惠金融。

展望未來，隨著與新光銀正式合併，除網路客戶為全台第一，分行規模更將有超過200間的據點分布，屆時將位居全台第二。同時積極擴大ATM佈局，攜手便利商店與大型百貨，至2025年8月底全台ATM數量約4,300台，規模亦位列全台第三。其中，近4,000台ATM已完成升級，支援無障礙無卡提款及字體放大功能。

