挪威克朗、印度盧比等「冷門外幣」怎兌換？央行：兩招解決

國人出國旅遊風氣越來越盛行，旅行地也越來越特別，已經不限於日韓歐美等傳統地點，然而，國內銀行基於經營策略和成本考量，通常只會針對顧客需求較多的外幣現鈔，提供兌換服務。

如果要去的國家或地區，所使用的貨幣無法在國內銀行兌換到現鈔（例如挪威克朗、印度盧比）怎麼辦呢？中央銀行表示，可以有兩招解決這個問題。

央行建議，可以有兩種方式供參考，第一，使用具有國外提款功能的金融卡，在國外支援國際提款功能的提款機提領當地貨幣現鈔。第二，出國前在國內購買美元現鈔，帶到國外再兌換成當地貨幣。

匯銀主管指出，先換好美元現鈔，到當地再兌換相對比較方便，畢竟各地情況不同，如果金融卡使用出現問題，或沒有適合的提款機，恐怕會讓出遊心情受到影響，但美元是國際通用貨幣，甚至有些地方可以直接收受美元，相對來說方便許多。

不過，央行也提醒，無論哪種方式都可能會產生手續費或兌換成本，建議在使用前先了解和確認。