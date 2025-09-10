中央存保40周年慶茶會「暖心守護 永續同行」 共繪金融安定藍圖

中央存款保險公司（中央存保）為我國辦理存款保險之專責機構，自1985年成立至今已屆40周年， 10日於台北國際會議中心舉辦40周年慶茶會，邀請行政院院長、金融監督管理委員會主任委員、國際存款保險機構協會（IADI）執行理事會主席、IADI創始執行理事會主席、要保機構（銀行、信用合作社及農漁會信用部）以及金融周邊機構高階主管等，與國外存款保險機構代表齊聚一堂，共同見證台灣存款保險制度的重要里程碑及永續同行的承諾。

在40周年慶茶會中，中央存保透過「40周年回顧影片」，與逾400位國內外嘉賓分享存款保險制度發展的歷程，以及保障存款人權益與協助穩定金融的成果，卸任首長及各國存款保險機構並以祝賀影片，展現國際支持與情誼。會中特別頒發「普惠金融領航獎」、「國際合作里程碑獎」、「協力宣導貢獻獎」及「存款保險卓越成就獎」，向長期支持金融安定的國內外機構，及對存款保險制度發展有卓越貢獻的前輩表達致敬之意。

中央存保自1985年成立以來，秉持「維護金融穩定、保障存款人權益」的宗旨，積極強化我國存款保險機制，於1999年實施風險差別費率制度，為亞洲第一家、世界第三家，並推動國際交流合作，於2005年榮獲IADI首屆年度最佳存款保險機構獎，嗣於2007年修訂存款保險條例轉型為風險控管型存款保險機構，持續完善存款保險制度與國際接軌。目前全球僅有17%的存款保險組織同時具備風險控管及清理職權之全方位功能。

從1980年代自由投保時期之篳路藍縷，1990年代平息55家金融機構擠兌及監、接管問題金融機構；緊急奉命承接近400家基層金融機構金融檢查；民國90年代結合金融重建基金機制處理56家問題金融機構有序退場；2008年全球金融風暴實施暫時性存款全額保障化解潛在金融危機，至近年受主管機關委託監控特定金融風險、管理及運用金融業特別準備金、運用金融科技優化承保風險監控機制等，中央存保皆積極迎接每個挑戰，達成穩定金融之重要使命。全台數千面的存款保險標示牌就是對存款人堅實承諾的最佳見證。

董事長黃天牧表示，所謂「回顧愈深，前瞻愈遠」，40周年慶茶會不僅是對過去努力的回顧，更是展望未來的重要起點。從創業維艱到茁壯成長，40年來存保人始終堅守初心及韌性，每一次的危機處理都是對金融穩定的堅持。未來中央存保將以「暖心守護 永續同行」為核心理念，持續發揮金融安全網的功能，暖心守護每一份民眾的存款，並與主管機關、要保機構、國外存款保險同業等攜手合作、永續同行，共同守護金融穩定，為我國經濟永續發展與社會安定提供堅實後盾。