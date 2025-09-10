渣打策略聯盟保誠人壽、第一金投信 推高資產客戶財富管理方案

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
渣打銀行引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品。圖為渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）。圖／渣打銀行提供
積極響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）特別來台，宣布與保誠人壽及第一金投信形成策略聯盟，推出針對高資產客戶需求所規劃的財富管理方案。

尚明洋此次來台，展現渣打銀對台灣市場的高度重視，他表示，渣打有遍布全球超過50個市場及4個財富中心的國際網絡連結，加上深厚的本土影響力，為高資產客戶打造多元的財富管理平台。

尚明洋強調，渣打銀今年7月進駐亞洲資產管理中心高雄專區，8月攜手保誠人壽，為首家推出「保費融資」服務之外商銀行，展示金融跨域結盟新模式，正是看好全球財富管理成長趨勢的持續投資。在集團五年內財管業務達成雙位數成長的目標下，台灣市場的成長潛力十分可觀。

除了與保誠人壽強強聯手外，渣打銀也宣布與第一金投信以及博楓橡樹財富管理公司(Brookfield Oaktree Wealth Solutions)為高雄資產專區之高資產客戶引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品，持續加快渣打進駐亞洲資產管理中心後的產品與服務推出速度，透過投資於非傳統的股票、債券、現金以外的資產（如私募信貸、私募股權、實質資產等），為高資產客戶降低投資組合的整體波動，以期達到分散風險、增強報酬機會與抵抗通膨的目標。

