熱錢湧入股匯狂飆 新台幣連5升央行踩煞車收30.31元

美國降息預期發酵，引爆資金行情，台灣續上演股匯雙漲的大戲，台股今天激情突破25000點，再寫歷史新高，新台幣兌美元延續凌厲升勢，盤中強漲1.7角，不過央行出手沒收部分升幅，收盤收30.31元，升7分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出23.56億美元的大量。

美國聯準會9月降息幾成定局，風險偏好明顯回升，美股全面收紅，台股氣勢如虹，今天在台積電領軍之下，加權股價指數盤中最高衝上25272.23點，終場大漲337.41點，收在25192.59點，站穩25000點大關。

隨著台股強勢上攻，三大法人買超台股新台幣564.22億元，其中外資連7買，金額擴大至476.24億元。

新台幣兌美元今天以30.38元開盤後，早盤因美元反彈，走勢一度受抑，但隨著台股迅速攻破25000點，以及熱錢持續湧入，新台幣啟動升勢，最高觸及30.21元。

外匯交易員表示，新台幣已經連續5個交易日升值，且升幅相當猛烈，飛越30.5元關卡後，央行明顯比較緊張，加強防守力道；出口商也坐不住，趕緊進場狂丟美元，更加鞏固升勢。

眼見新台幣狂飆，外匯交易員指出，央行今天強力阻升，除了盤中調節抑制升勢，尾盤更是直接沒收部分升幅，壓回1角以內。

新台幣短短5個交易日，累計升值破4角，外界關注下一步是否測試30元整數大關。外匯交易員分析，接下來觀察2件事，一是台股站上25000點後，是否湧現獲利了結賣壓，還是繼續上攻，二是美國聯準會貨幣政策考量在通膨與就業之間拉扯，如今就業疲弱，本週即將公布通膨數據，是否支撐降息預期，是關注焦點。

外匯交易員表示，如果台股繼續上攻，吸引外資匯入，且美國通膨和緩，讓聯準會降息更無懸念，新台幣短線料將穩步走升。