卓揆：持續推動數位轉型及韌性治理 讓國人「存款放心取款安心」

行政院長卓榮泰10日出席「中央存款保險公司40周年慶祝茶會」時表示，行政院將繼續推動數位轉型及韌性治理，並強化跨機構協作，以提升金融安全，進一步建構一個可因應不確定性的永續制度環境，讓國人在「安全升級，數位轉型」的環境下，能夠「存款放心，取款安心」。

卓榮泰指出，今日欣見行政院陳冲前院長、中央存保公司黃天牧董事長（金融監督管理委員會前主委）、費鴻泰前立委齊聚一堂，共同見證中央存保公司40周年慶。子曰：「三十而立，四十而不惑，五十而知天命」，中央存保公司走過40年的歲月，正值「不惑」的開始，何謂「不惑」，就是國內存保制度的完善，為國人帶來最大的安心保障，讓人民取款、用款時，不會產生任何懷疑。卓院長強調，政府一直期待建立社會信任與互信，國人如對金融機構抱持高度信任，整體金融體系將愈發健全，金融機構也更願意嘗試開發更多金融商品，讓國人更有餘裕使用、管理及發展自身財富。

卓榮泰表示，健全金融制度、保障經濟安全及深化社會責任是政府應肩負的重要工作之一，因此導入更多保險機制，等同多加一層安全閥，讓國人能夠放心。而經過相關制度多年運行後，早年信用合作社發生擠兌，或問題金融機構退場等事件，現在不僅未再發生，相關單位亦可提前運用相關機制予以優化、強化及改善，維護整體金融市場健全。

卓榮泰強調，臺灣經濟體質相當良好，雖面臨許多國內、外競爭，但也促進更多合作，而唯有在競爭與合作之中，才更容易找出一條屬於國家發展、屬於人民努力投資的方向。卓院長說，金管會彭金隆主委過去一年多來，為未來臺灣金融體系開創新的嘗試，提出打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」的構想，一年多來已看見雛形，多家銀行紛紛投入位在高雄的試驗場域，開發許多內部的金融商品，逐步朝向彭主委所說「兩年有感、四年有變、六年有成」的時程邁進，期待後續能更加快速度、加快腳步，促進與國際連結合作。

卓榮泰進一步指出，推動數位轉型及永續金融是政府推動「亞洲資產管理中心」的重要支柱與精神。感謝中央存保公司過去多年來積極參與「國際存款保險機構協會」（IADI）的各項國際事務，臺灣就是要在不同領域持續在國際上占有一席之地，向國際發聲，並透過各種國際交流與合作，分享我國經驗與專業，讓各國看見臺灣集體努力的成果。