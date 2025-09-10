中央存保與信託公會合作宣導 致力為民眾保全財產

今年是中央存款保險公司成立40周年，中央存保假外貿協會台北國際會議中心舉辦40周年慶祝茶會，並於茶會中頒予信託公會「協力宣導貢獻獎」，以感謝信託公會配合主管機關政策辦理金融教育結合存款保險宣導內容，提升民眾對金融知識及存款保險制度之認識與瞭解。

信託公會呂蕙容秘書長表示，社會詐騙事件頻傳，信託公會為喚起社會對高齡者財產安全的重視，於今年與中央存款保險公司簽訂合作備忘錄，以「信託來幫忙—保財產、遠風險、顧生活」為主題，納入存款保險與信託知識，向民眾宣導遠離風險與財產保護的重要。雙方於今年分享宣導活動資訊，並充實宣導內容，向民眾介紹保障財產安全的好工具。

信託公會近年來積極與不同單位合作推廣信託，例如已與私立銘傳大學、國立陽明交通大學簽訂產學合作備忘錄與意向書，就信託產學合作事項共同推動專案，開啟更多信託扎根教育的合作機會；也與中華民國退休基金協會合作，結合退休金準備、保險、基金投資與信託規劃等主題，組成專家宣講團向企業雇主與勞工推廣多元金融知識；而今年為讓高齡者能更意識到財產安全與存款保險的重要，因此與中央存款保險公司簽署合作備忘錄，交換宣導資訊、充實宣導內容。

呂蕙容表示，今年信託公會透過辦理「村里辦信託宣導行腳計畫」與「信託方舟啟航計畫」兩項宣導計畫，以民眾普遍關心的身家財產安全為主軸，鼓勵民眾認識並應用信託，並納入存款保險的概念和好處，在信託業者配合與支持下，回報宣導場次已近300場，接觸民眾也近萬人，無論在場次與人數上均較前一年大幅增加，宣導內容包含兩種重要的保護財產工具，讓更多民眾了解詐騙風險，以及如何保障財產。

中央存保黃天牧董事長提到，「信託」與「中央存款保險」兩者有個共通點，就是透過合宜規劃這兩項工具，民眾就可達到保全財產的基本目標；且在全體金融機構的努力下，這兩項金融服務的可及性、可用性及品質等各面向均已達到一定水準，若持續強化推廣活動，相信會更利國內普惠金融發展。

信託公會將持續以「保財產」、「遠風險」為主題，結合信託與存款保險的介紹，相信更可提升民眾對「信託業」與「中央存款保險」服務的興趣與認同。期許兩方合作能讓民眾對信託與存款保險服務更有感，引導民眾多加利用，輕鬆達到保障財產目的。