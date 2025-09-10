台中銀再辦現增追求成長 董事長回鄉服務率台中銀創新里程碑

台中銀行（2812）年底前擬辦理現金增資1億股，在今年前八月獲利續創新高後，為蓄積明年成長動能做準備。台中銀董事長李瑞倉善於帶人帶心、鼓舞士氣，對台中銀提前達陣資產兆元、市值千億雙里程碑，以及全年獲利可望續創新高，他謙稱不是因為他是福星、福將，是台中銀全體同仁共同努力的成果。

李瑞倉是台中市太平區車籠埔光隆村人，自詡是「鄉下囝仔」的他，雖然曾經貴為中央閣員，歷任財政部次長、金管會主委，但對於出任台中銀行董事長，他說這是回家鄉服務，可以回鄉貢獻所長，他充滿感激。李瑞倉說，他和台中銀行關係深遠，因為他是台中人，家鄉在太平車籠埔，現在回家鄉服務，基於大股東信任與董事會和諧、全體員工合作無間，他對帶領台中銀優秀的團隊，很有信心。

台中銀行董事長去年幾經更迭，李瑞倉今年初上任新董座，過去經歷豐富在政界與財經界堪稱重量級的他，坐鎮台中銀董事長，也讓台中銀全員上下恍如吃下定心丸。但李瑞倉相當謙虛，他總是強調台中銀的經營團隊很優秀，他對團隊很有信心，雖然台中銀第2季獲利受到川普關稅戰市場動盪的衝擊而下滑，但展望今年，台中銀獲利還是會維持穩健成長。李瑞倉今年2月上任未久，台中銀今年第1季總資產就達到1兆元，提早達標，總市值也突破千億元大關，股價創20多年來新高，也是民營上市銀行第二家市值破千億，他歸功台中銀全體員工，而他最近持續巡視台中銀全台各分行，希望到第一線鼓舞士氣，為繼續朝成長、尋求股東最大利益而努力。

事實上，李瑞倉坐鎮台中銀成功鼓舞士氣，對他可說是一直以來重視人才、喜歡鼓勵誇獎同仁的習慣使然，之前他出任金管會主委，當時正逢金管會承受兆豐銀紐約分行違反洗錢防制規定遭美國處天價罰鍰案的重大壓力，李瑞倉上任後，也快速為兆豐案、以及公開收購破局引發爭議的樂陞案止血，並把當時金管會低迷的士氣提振起來，與李瑞倉榮耀與同仁分享，總是不忘誇獎人、鼓勵人的老習慣不無關係。

如同李瑞倉對於出任台中銀董事長，認為是有機會回鄉服務，感激大股東與董事會的信任與合作無間，對於過去官場一路走來提攜過他的貴人，李瑞倉也都是充滿感激，而這份感激也化為他對同仁、部屬與員工好的動力。李瑞倉強調，人才是台中銀最重視的資產，因此即使今年獲利成長遭受較大壓力，但台中銀還是為全員加薪4%~6%，新進行員起薪更調升達11%，面對嚴峻經營環境，而他巡視分行，重點也是為了鼓勵第一線同仁，一起為台中銀更好全力以赴。